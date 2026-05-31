Ukraina dostała od Niemiec nową broń. Zełenski dziękuje za wsparcie

Ukraina potrzebuje rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej

Prezydent Ukrainy podziękował Niemcom za wsparcie i pomoc. Otrzymaliśmy nową wyrzutnię systemu IRIS-T. Dziękujemy Niemcom za stały wkład w ochronę ludzi. Dzięki tak silnemu wsparciu udało się ocalić tysiące istnień ludzkich. Potrzebujemy jednak również rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej, aby dysponować wystarczającymi możliwościami do odpierania rosyjskich ataków - napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

Przypomniał, że w tym tygodniu Ukraina zawarła porozumienie obronne ze Szwecją, które przewiduje m.in. przekazanie samolotów Gripen. W czwartek premier Szwecji Ulf Kristersson, po spotkaniu z Zełenskim w Uppsali, poinformował, że jego kraj przekaże Ukrainie 16 samolotów bojowych JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją oraz sprzeda 20 myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F.

Rosja wystrzeliła 2300 dronów, 1560 bomb i 108 rakiet

Zełenski zwrócił uwagę na potrzebę kontynuowania programu PURL. Prioritised Ukraine Requirements List umożliwia sojusznikom z NATO finansowanie zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy. Program PURL otrzymał w tym roku nowe wkłady finansowe, a wsparcie dla tej inicjatywy powinno być kontynuowane. Liczymy zarówno na Stany Zjednoczone, jak i europejskich partnerów. Właśnie obrona antybalistyczna jest jednym z kluczowych priorytetów Ukrainy - podkreślił przywódca Ukrainy.

Zełenski poinformował, że w mijającym tygodniu Rosjanie zastosowali w atakach na jego państwo ponad 2300 dronów uderzeniowych, prawie 1560 kierowanych bomb lotniczych oraz 108 rakiet różnych typów. Wszystkie te uderzenia były wymierzone po prostu w zwykłą infrastrukturę cywilną – budynki mieszkalne, obiekty energetyczne. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby ochrona przed rosyjskim terrorem była skuteczniejsza - oświadczył prezydent Ukrainy.