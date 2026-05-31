Dziennik Gazeta Prawana logo

Ukraina dostała od Niemiec nową broń. Zełenski dziękuje za wsparcie

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:36
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Ukraina dostała od Niemiec nową broń. Zełenski dziękuje za wsparcie
Ukraina dostała od Niemiec nową broń. Zełenski dziękuje za wsparcie/PAP/EPA
Ukraina ma na swoim wyposażeniu nową broń. Nasi wschodni sąsiedzi dostali od Niemiec wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował Berlinowi za wsparcie, ale jednocześnie podkreślił, że pogrążony w wojnie z Rosją kraj potrzebuje do odpierania rosyjskich ataków także rakiet obrony przeciwlotniczej.

Ukraina potrzebuje rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej

Prezydent Ukrainy podziękował Niemcom za wsparcie i pomoc. Otrzymaliśmy nową wyrzutnię systemu IRIS-T. Dziękujemy Niemcom za stały wkład w ochronę ludzi. Dzięki tak silnemu wsparciu udało się ocalić tysiące istnień ludzkich. Potrzebujemy jednak również rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej, aby dysponować wystarczającymi możliwościami do odpierania rosyjskich ataków - napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

Odebranie orderu Zełenskiemu. Szef BBN: Mam nadzieję, że Tusk się pod tym podpisze
Odebranie orderu Zełenskiemu. Szef BBN: Mam nadzieję, że Tusk się pod tym podpisze

Przypomniał, że w tym tygodniu Ukraina zawarła porozumienie obronne ze Szwecją, które przewiduje m.in. przekazanie samolotów Gripen. W czwartek premier Szwecji Ulf Kristersson, po spotkaniu z Zełenskim w Uppsali, poinformował, że jego kraj przekaże Ukrainie 16 samolotów bojowych JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją oraz sprzeda 20 myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F.

Rosja wystrzeliła 2300 dronów, 1560 bomb i 108 rakiet

Zełenski zwrócił uwagę na potrzebę kontynuowania programu PURL. Prioritised Ukraine Requirements List umożliwia sojusznikom z NATO finansowanie zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy. Program PURL otrzymał w tym roku nowe wkłady finansowe, a wsparcie dla tej inicjatywy powinno być kontynuowane. Liczymy zarówno na Stany Zjednoczone, jak i europejskich partnerów. Właśnie obrona antybalistyczna jest jednym z kluczowych priorytetów Ukrainy - podkreślił przywódca Ukrainy.

Zełenski poinformował, że w mijającym tygodniu Rosjanie zastosowali w atakach na jego państwo ponad 2300 dronów uderzeniowych, prawie 1560 kierowanych bomb lotniczych oraz 108 rakiet różnych typów. Wszystkie te uderzenia były wymierzone po prostu w zwykłą infrastrukturę cywilną – budynki mieszkalne, obiekty energetyczne. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby ochrona przed rosyjskim terrorem była skuteczniejsza - oświadczył prezydent Ukrainy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UkrainaNiemcywołodymyr zełenskiZełenski
Powiązane
Prof. Antoni Dudek
Prof. Antoni Dudek: Zełenskiemu nie należało dawać orderu, ale jego odbieranie to najgorsza decyzja
Marcin Kierwiński
Kierwiński studzi emocje: Zełenski popełnił błąd, ale nie histeryzujmy
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki w Warszawie
Nawrocki odbierze Zełenskiemu Order Orła Białego? Prezydent proponuje
oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkraina dostała od Niemiec nową broń. Zełenski dziękuje za wsparcie »
Zobacz
|
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
Policjant w odblaskowej kamizelce podczas kontroli drogowej samochodu osobowego, z nałożoną grafiką przedstawiającą polskie prawo jazdy z czerwoną strzałką i okręgiem wskazującym daty uprawnień
Za tydzień zmiana przepisów. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy
Niedziela handlowa czy z zakazem handlu i utrudnione zakupy 31.05.2026
Niedziela handlowa 31.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 31 maja czy tylko Żabka?
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Tankowanie paliwa ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Policjant kontroluje światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła, oto harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj