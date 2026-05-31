Dron uderzył w Zaporoską Elektrownię Atomową. Wzajemne oskarżenia Rosji i Ukrainy

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 09:20
W Zaporoską Elektrownię Atomową uderzył dron. Rosjanie oskarżają o atak Ukraińców. Kijów temu zaprzecza i obwinia Moskwę. Poważne zaniepokojenie incydentem wyraził szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Rafael Grossi.

W ścianie elektrowni powstała wyrwa

Agencja poinformowała też, że jej zespół, który przebywa w kontrolowanej przez Rosję, a położonej w południowo-wschodniej Ukrainie elektrowni, poprosił o dostęp do budynku turbiny, by zbadać rozmiary zniszczenia. Atakowanie obiektów jądrowych to jak igranie z ogniem - stwierdził Grossi. Według informacji uzyskanej przez MAEA w ścianie budynku miała powstać wyrwa.

W połowie maja Reuters cytował oświadczenie MAEA, według której znacząco wzrosła wówczas aktywność rosyjskich bezzałogowców w pobliżu ukraińskich elektrowni atomowych. Tylko w ciągu dwóch dni - 13 i 14 maja zanotowano ponad 160 przelotów dronów w pobliżu elektrowni: Południowoukraińskiej, Czarnobylskiej i Rówieńskiej. Przekazano zarazem, że nie wiązało się to z bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa tych obiektów. Grossi wezwał też wtedy do powstrzymania się od działań zbrojnych w pobliżu obiektów nuklearnych, by uniknąć ryzyka potencjalnie niebezpiecznych wypadków.

Elektrownia po raz 15. straciła zasilanie

Jak dotąd najwięcej incydentów związanych z bezpieczeństwem obiektów nuklearnych zanotowano właśnie w Zaporskiej Elektrowni Atomowej i jej okolicach. 26 kwietnia br. obiekt stracił zasilanie po raz piętnasty od lutego 2022 r., kiedy Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą.

Źródło PAP
Tematy: elektrownia atomowadronZaporoska Elektrownia Atomowarosyjski dron
