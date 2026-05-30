Dziennik Gazeta Prawana logo

Kolejne zatrzymania ws. fałszywych alarmów. "Zero tolerancji dla przestępców"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:17
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Zatrzymanie ws. fałszywego alarmu
Zatrzymanie ws. fałszywego alarmu/X.com
Kolejne zatrzymania ws. fałszywych alarmów. Zatrzymano łącznie pięć osób ws. wywoływania fałszywych alarmów, trzy mają zasądzony areszt – poinformował w sobotę minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Warszawska policja dodała, że piąty zatrzymany w tej sprawie przyznał się do zarzuconego czynu.

"Kolejne zatrzymania ws. fałszywych alarmów – łącznie zatrzymano 5 osób, 3 z nich mają już zasądzony areszt. Intensywne prace policji trwają. Planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze. Zero tolerancji dla przestępców" – napisał szef MSWiA na portalu X.

Policja: Piąty zatrzymany przyznał się do czynu

Komenda Stołeczna Policji poinformowała również w sobotę na X, że kolejna osoba została zatrzymana przez Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. To 29-latek z powiatu otwockiego. "29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego jest podejrzany o wykonanie w dniu 18 maja br. dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych, tj. o przestępstwo z art 224a par 1 kk" – napisała policja.

Dodała, że mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu, a policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer. Jak przekazała również stołeczna policja, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystąpiła o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące, do czego przychylił się Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa.

"Czynności wykrywcze prowadzone były wielotorowo i wymagały ścisłej współpracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP z Prokuraturą Okręgową w Warszawie" – zaznaczyła Warszawska policja.

Fałszywe alarmy ws. mieszkań Kaczyńskiego i Sakiewicza

Wskutek fałszywych alarmów policja podjęła działania m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego zagrożenia życia osoby nieletniej. Policja interweniowała również przy posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Według rzecznika PiS Rafała Bochenka zgłoszenie miało dotyczyć rzekomego podłożenia ładunków wybuchowych w ogrodzie na terenie nieruchomości prezesa PiS. Z kolei w sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę późnym wieczorem w MSWiA odbyła się pilna narada służb pod przewodnictwem szefa MSWiA, z kolei w niedzielę rano premier Tusk zwołał odprawę z udziałem ministrów i przedstawicieli służb.

W czwartek rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka informowała, że cztery osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Dwie osoby są aresztowane i mają postawione zarzuty – powiedziała. RMF 24 nieoficjalnie poinformowało w czwartek, iż trzeci z mężczyzn, Wiktor P., zatrzymany w środę w związku z serią fałszywych alarmów, został przed trzema tygodniami decyzją sądu zwolniony z aresztu w związku z inną sprawą o tym samym charakterze.

W środę wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański informował, że w sprawie fałszywych alarmów resort powołał specjalny zespół, w którego skład wchodzą specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, specjaliści NASK-u i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Żaden sprawca, który dokonuje takiego przestępstwa, nie pozostanie bezkarny – zapewnił.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: policjaMarcin KierwińskizatrzymanieMSWiA
Powiązane
Prof. Antoni Dudek
Prof. Antoni Dudek: Zełenskiemu nie należało dawać orderu, ale jego odbieranie to najgorsza decyzja
Sławomir Mentzen
Konfederacja wystawia kandydata. Mentzen: Kraków może być polską doliną krzemową
Agent ICE
Agent ICE zatrzymany. Analiza wideo wykazała, że kłamał w sprawie postrzelenia imigranta
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKolejne zatrzymania ws. fałszywych alarmów. "Zero tolerancji dla przestępców" »
Zobacz
|
jarosław kaczyński
Tyle wynosi emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Ta kwota naprawdę zaskakuje
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Nowa Skoda Fabia 130 Sport
Oto nowa Skoda za 73 150 zł: Jest oszczędna i wygodna
Quiz z historii
Trudny quiz z historii. Nielicznych stać na 15/15
Policja, dowód rejestracyjny
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Wolfgang Ischinger
Niemiecki prawnik bez ogródek o projekcie NATO: Nie chodzi o solidarność, ale nasz interes
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj