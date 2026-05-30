Zegar tyka. Ostatnia szansa na złożenie wniosku, by wywieźli odpady z Twojego podwórka za darmo

Olga Skórko
dzisiaj, 05:34
Ostateczny termin mija 10 czerwca. Wywiozą azbest z Twojej posesji za darmo
Mieszkańcy Mrągowa mają ostatnią szansę na skorzystanie z miejskiego wsparcia w usuwaniu niebezpiecznych wyrobów azbestowych. Urząd Miejski prowadzi nabór wniosków, dzięki któremu specjaliści odbiorą szkodliwe odpady prosto z posesji na koszt samorządu. Czasu zostało niewiele – wnioski należy złożyć najpóźniej do 10 czerwca 2026 roku.

Miasto Mrągowo uruchamia kolejną edycję programu, którego celem jest sukcesywne oczyszczanie przestrzeni miejskiej z materiałów zawierających azbest.

W ramach dostępnego dofinansowania, miasto przejmuje na siebie pełne koszty związane z transportem oraz utylizacją odpadów zawierających azbest. To odciążenie budżetu domowego, zwłaszcza dla osób planujących termomodernizację lub remonty budynków gospodarczych. Warto jednak pamiętać, że program nie obejmuje kosztów demontażu starego pokrycia, zakupu nowych materiałów budowlanych czy też wykonawstwa nowego dachu – te wydatki właściciel nieruchomości pokrywa z własnych środków.

Jak złożyć wniosek?

Liczba miejsc w tegorocznej edycji programu jest ograniczona, dlatego urzędnicy apelują, aby nie zwlekać z formalnościami. Środki budżetowe zostaną rozdysponowane między wnioskodawców, którzy najszybciej złożą komplet dokumentów. Wnioski należy złożyć do 10 czerwca 2026 roku do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, pokój numer 24. W razie pytań, mieszkańcy mogą dzwonić pod numer telefonu: 89 741 90 18 (referat ŚGO).

Dlaczego musimy usuwać azbest? Cicha śmierć w naszym otoczeniu

Azbest to naturalny minerał, który dzięki swojej wysokiej odporności na temperatury i chemikalia, był masowo wykorzystywany w budownictwie przez cały XX wiek. W Polsce najczęściej spotykamy go pod postacią eternitu – falistych lub płaskich płyt azbestowo-cementowych, które pokrywały tysiące dachów i elewacji domów oraz budynków gospodarczych.

Mimo jego licznych zalet technicznych, badania przeprowadzone w drugiej połowie ubiegłego wieku wykazały, że azbest stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Jego największa szkodliwość ujawnia się, gdy materiał ulega degradacji. Mechaniczne uszkodzenia, kruszenie się płyt pod wpływem warunków atmosferycznych czy nieumiejętny demontaż powodują uwalnianie do powietrza mikroskopijnych włókien.

Włókna te, ze względu na swoją strukturę, potrafią przedostać się głęboko do układu oddechowego. Ich długotrwała obecność w organizmie prowadzi do poważnych, często śmiertelnych schorzeń, takich jak:

  • Azbestoza (pylica azbestowa): Przewlekła choroba układu oddechowego objawiająca się uporczywym kaszlem i niewydolnością oddechową.
  • Nowotwory: Azbest drastycznie zwiększa ryzyko raka płuc, oskrzeli, krtani oraz międzybłoniaka opłucnej.
Najgorsze jest to, że azbest nie daje natychmiastowych objawów. Skutki zdrowotne kontaktu z tym materiałem pojawiają się często dopiero po 10, 20, a nawet 30 latach. Dlatego tak ważne jest, aby nie czekać, aż materiał zacznie samoczynnie niszczeć na dachu Twojego domu czy garażu.

Nie usuwaj azbestu na własną rękę

W żadnym wypadku nie próbuj usuwać azbestu na własną rękę. Samodzielne zrywanie płyt eternitowych z dachu to ogromne ryzyko – dla Ciebie, Twojej rodziny i Twoich sąsiadów. Jeśli podejrzewasz, że na Twojej nieruchomości znajdują się wyroby azbestowe, skontaktuj się z profesjonalistami.

Wykwalifikowane firmy utylizacyjne posiadają odpowiedni sprzęt, w tym specjalistyczne odkurzacze z filtrami HEPA, oraz obowiązkową odzież ochronną (kombinezony, maski). Ich praca gwarantuje, że niebezpieczne włókna nie rozprzestrzenią się po okolicy. Skorzystanie z miejskiego programu w Mrągowie zapewnia pewność, że proces ten przebiegnie zgodnie z wszelkimi normami ochrony środowiska.

Warto przyłączyć się do "Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Dzięki wsparciu samorządu nie tylko zwiększysz bezpieczeństwo domowników, ale również podniesiesz wartość swojej nieruchomości, usuwając z niej materiał, który powszechnie uznaje się za niebezpieczny.

Olga Skórko
