Ostateczna decyzja Trumpa ws. Iranu. Prezydent zwołuje naradę w Białym Domu

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 17:41
US President Trump holds Cabinet meeting at the White House
Trump/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że zwołuje na ten dzień spotkanie z doradcami w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem.

Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social. Dodał, że cieśnina Ormuz "musi być natychmiast otwarta, bez opłat, dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach”.

Podkreślił, że wszystkie miny morskie - jeśli takie pozostały - zostaną usunięte. Poinformował też, że Amerykanie usunęli wiele takich min poprzez detonację. Całkowitym oczyszczeniem akwenu z pozostałych ładunków ma zająć się Iran - zapowiedział Trump.

Statki, które utknęły w cieśninie w związku z naszą wspaniałą i bezprecedensową blokadą morską, która teraz zostanie zniesiona, mogą rozpocząć proces powrotu do domu! Pozdrówcie wasze żony, mężów, rodziców i rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta! - kontynuował przywódca USA.

Zapowiedział też, że zapasy wzbogaconego uranu, które określił jako pył nuklearny, zostaną wydobyte w koordynacji z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, przez USA. Zaznaczył, że oprócz Amerykanów takie techniczne możliwości mają tylko Chińczycy. Poinformował również, że zapasy zostaną zniszczone.

"Nie dojdzie do odwołania"

Nie dojdzie do żadnej wymiany pieniędzy, do odwołania. Inne sprawy, dużo mniej istotne, zostały uzgodnione. Spotkam się teraz w Situation Room, by podjąć ostateczną decyzję - oświadczył Trump. Słynny pokój Situation Room w Białym Domu znany jest jako centrum, w którym prezydenci Stanów Zjednoczonych dowodzą podczas największych kryzysów.

W czwartek media w USA podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, która dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. Źródła związane z amerykańską administracją potwierdziły te doniesienia.

oprac. Weronika Papiernik
Ostateczna decyzja Trumpa ws. Iranu. Prezydent zwołuje naradę w Białym Domu
