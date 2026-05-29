Sikorski rozczarowany decyzją Zełenskiego. "Nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej"

W reakcji na decyzję prezydenta Ukrainy, prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu.

Sikorski: Nawrocki może odebrać Zełenskiemu

Co do orderów, to jest to prerogatywa prezydenta, więc oceńcie państwo sami tę decyzję. Mamy precedensy, Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu - powiedział Sikorski pytany na konferencji o ocenę zapowiedzi prezydenta.

Nawiązał tu do decyzji Wojciecha Jaruzelskiego, który jako prezydent uchylił w lipcu 1990 r. uchwałę Rady Państwa z 1974 r. w sprawie nadania ówczesnemu sekretarzowi generalnemu KC KPZR Leonidowi Breżniewowi Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari

Sikorski podkreślił przy tym, że jest "rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej”. - Ale sądzę, że premier Tusk już to podsumował celnie, mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość - powiedział szef MSZ

I tak, powinny rozmawiać IPN-y, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin - dodał.

Zapytany, jak strona ukraińska przyjęła postawę MSZ w sprawie decyzji prezydenta Ukrainy i czy strona polska będzie oczekiwać od Ukrainy przeprosin, Sikorski odpowiedział, że „nasze stanowisko zostało zakomunikowane już wczoraj na poziomie wiceminister-ambasador, także przez rzecznika MSZ, a dzisiaj przez i prezydenta, i premiera”.

Polska rozczarowana decyzją

Mam nadzieję, że to wystarczy, by strona ukraińska zrozumiała nasze oburzenie w tej sprawie - powiedział szef MSZ.

Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór oświadczył w piątek, iż MSZ jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA”, a wiceminister Marcin Bosacki rozmawiał z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem i przedstawił rozczarowanie tą decyzją.

Ambasada Ukrainy przekazała w piątek, decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną. Ocenił, że ta decyzja „niepotrzebnie znowu wynosi na dość niepokojący poziom kwestie różnic historycznych”. Ocenił zarazem, że informacja, iż prezydent Nawrocki reaguje na decyzję ukraińskiego prezydenta propozycją odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego „jest podobnym krokiem”. Tusk powiedział też, że jeśli obaj prezydenci będą liderami sporów historycznych i emocji, to na Kremlu będą mieli powód do radości.

Nieco później premier napisał na X, że „jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość”. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno - dodał.

Prezydent Nawrocki wyraził w piątek oburzenie po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia „Bohaterów UPA”. Uważa on, że prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Prezydent Nawrocki mówił, że prezydent Zełenski dostarczył „najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie”. Stwierdził, że w sensie strategicznym wspieranie Ukrainy w jej oporze przeciwko Rosji i przeciwko „bandycie, którym jest Władimir Putin” jest strategicznym celem Polski, jednak - jak dodał w kontekście decyzji Zełenskiego - „tak nie buduje się relacji między narodami".