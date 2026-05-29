Mentzen nazwał artystów "nierobami i darmozjadami". Żulczyk: zamknij mordę i do roboty

Beata Zatońska
dzisiaj, 12:19
Sławomir Mentzen nazwał artystów nierobami/Shutterstock
Rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. W sieci zawrzało. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen skrytykował ten rządowy projekt. "Jeśli chcecie naszych pieniędzy, to twórzcie sztukę, za którą sami będziemy chcieli płacić" - napisał. Artyści dosadnie odpowiedzieli politykowi.

Donald Tusk, otwierając ostatnie posiedzenie rządu, poinformował, że Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy dotyczącej m.in. dopłat dla artystów zawodowych. Jak przekonywał, "najwięksi, najsławniejsi artyści przez całe stulecia bardzo często długie lata cierpieli po prostu biedę".

Dopłaty do ZUS dla artystów

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 26 maja projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Aby propozycja, którą wniosła ministra kultury Marta Cienkowska, stała się prawem, musi przejść przez parlament i uzyskać podpis prezydenta. Nowe przepisy mają objąć artystów, którzy osiągają niskie lub nieregularne dochody. System ma być bezgotówkowy - pieniądze nie trafiałyby na konta twórców, lecz bezpośrednio do ZUS, jako dopłata do składek społecznych i zdrowotnych. Rząd szacuje, że z rozwiązania mogłoby skorzystać ok. 20 tys. osób z szeroko rozumianej branży artystycznej.

Mentzen o "pogardzie artystów"

"Słuchajcie artyści. Wielu z was wypowiada się publicznie, z nieukrywanym poczuciem wyższości, w sprawach, o których nie macie zielonego pojęcia. Do tego z pogardą traktujecie ciężko pracujących i finansujących was ludzi, którzy muszą na was płacić, nawet gdy zarabiają mniej od was. Nie macie do tego żadnych podstaw" - napisał lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Polityk Konfederacji zaapelował o "zaprzestanie finansowania nierobów, beztalenci i darmozjadów z naszych pieniędzy".

"Jeśli chcecie naszych pieniędzy, to twórzcie sztukę, za którą sami będziemy chcieli płacić. Malujcie ładne obrazy, nagrywajcie dobre piosenki, twórzcie dobre filmy i spektakle. Róbcie dobrze to, na czym się znacie. I nie dziwcie się, że ciężko pracujący ludzie, których traktujecie z wyższością, nie chcą dać się wam obrabować, żebyście mogli dalej obrażać ich za ich własne pieniądze" - napisał Mentzen.

Jakub Żulczyk odpowiada Mentzenowi

Wypowiedź Mentzena wywołała ostrą reakcję artystów. Dosadnie odpowiedział politykowi z pisarz i scenarzysta Jakub Żulczyk. Autor m.in. "Ślepnąc od świateł" w mocnych słowach odwrócił argumentację polityka, wskazując na fakt, że to parlamentarzyści są bezpośrednio finansowani z podatków obywateli. "Słuchaj polityku. Przede wszystkim to my wszyscy, artyści, magazynierzy, rolnicy, hutnicy, sprzedawcy musimy płacić na ciebie. To ty pie*dolisz z o sprawach, o których nie masz zielonego pojęcia. To ty patrzysz na nas z pogardą. Zamknij mordę i do roboty" - napisał Żulczyk.

Joanna Szczepkowska o słowach Mentzena

"Sztuka to takie coś, co się rodzi z wyobraźni. Wyobraźnia to takie coś, co nie działa jak bankomat. Badziewie w sztuce tworzą ci, którzy kierują się zarabianiem. Rynek zalewa takie właśnie badziewie. Zalewa, bo są odbiorcy badziewia jak na przykład pan" - napisała na Facebooku aktorka Joanna Szczepkowska. Przypomniała, że wielu wielkich artystów, np. Claude Monet, żyło w nędzy.

Ziemiowit Szczerek odpowiada Mentzenowi

"Jeśli człowiek, który wypowiada się nagminnie w sprawach, o których nie ma zielonego pojęcia, próbuje decydować o tym, czy jakaś szeroka grupa ludzi, którą zgeneralizować może tylko człowiek niemający o niczym zielonego pojęcia, ma o czymś pojęcie czy nie ma, to jak myślicie, kto tu potwornie bredzi?" - napisał pisarz Ziemowit Szczerek.

