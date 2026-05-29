Jak napisał "Bild", obecnie w Unii Europejskiej 4,4 mln Ukraińców posiada tzw. "status ochrony czasowej". Mogą oni pracować w UE, pobierać świadczenia socjalne i korzystać z opieki lekarskiej bez konieczności ubiegania się o azyl. "Ta hojna polityka budzi rosnące niezadowolenie w Polsce" - czytamy w niemieckim dzienniku.

Ograniczenia w pomocy dla Ukraińców

Gazeta zauważa, że Polsce "nastroje zwracają się przeciwko przyjmowaniu nowych uchodźców wojennych z Ukrainy". Jako przykłada podaje wprowadzone przez polski rząd w marcu 2026 roku zmiany, w wyniku których Ukraińcy otrzymują znacznie mniej świadczeń socjalnych.

"Dofinansowania do mieszkań, wyżywienia i specjalnej opieki zdrowotnej są obecnie dostępne tylko dla osób 'szczególnie narażonych', takich jak nieletni, ofiary tortur lub gwałtów oraz osoby pracujące" - informuje "Bild". Gazeta pisze o konsekwencjach, które wymienione są w raporcie niemieckich służb bezpieczeństwa. "Coraz więcej ukraińskich uchodźców wojennych z Polski może teraz chcieć przedostać się do Niemiec" - informuje gazeta.

Uciekają mężczyźni w wieku poborowym

Ukraińcy są już teraz najliczniejszą grupę wśród imigrantów przemycanych przez granice na wschodzie Niemiec. Według informacji "Bild", stanowią oni ponad połowę wszystkich nielegalnych wjazdów do Niemiec. "Większość to ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym, którzy ze względu na trwającą wojnę, nie mają prawa opuszczać Ukrainy" - podkreśla "Bild".

Ustawa z 23 stycznia 2026 roku o wygaszeniu rozwiązań wynikających z przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego w połowie lutego.

Nowe prawo ogranicza pomoc uchodźcom w zakresie zakwaterowania i wyżywienia jedynie do grup szczególnie wrażliwych. Osoby niepracujące podlegają opiece medycznej w takim zakresie, jak inni niepracujący cudzoziemcy przebywający w Polsce Nowe przepisy stopniowo wygaszać będą specjalne regulacje dla uchodźców z Ukrainy, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony tymczasowej do 4 marca 2027 roku.