Dziennik Gazeta Prawana logo

Niemieckie służby ostrzegają przez Ukraińcy będą próbować przedostać się z Polski na Zachód

Agnieszka Maj
Agnieszka MajAgnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 12:18
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Ukraińcy
Niemieckie służby ostrzegają. Ukraińcy będą próbować przedostać się z Polski na Zachód/Shutterstock
Coraz więcej ukraińskich uchodźców może próbować przenieść się z Polski do Niemiec - wynika z raportu niemieckich służb bezpieczeństwa. To konsekwencja zmian w prawie, które zmniejszają pomoc dla uchodźców z Ukrainy. O sprawie informuje dziennik "Bild".

Jak napisał "Bild", obecnie w Unii Europejskiej 4,4 mln Ukraińców posiada tzw. "status ochrony czasowej". Mogą oni pracować w UE, pobierać świadczenia socjalne i korzystać z opieki lekarskiej bez konieczności ubiegania się o azyl. "Ta hojna polityka budzi rosnące niezadowolenie w Polsce" - czytamy w niemieckim dzienniku.

Ograniczenia w pomocy dla Ukraińców

Gazeta zauważa, że Polsce "nastroje zwracają się przeciwko przyjmowaniu nowych uchodźców wojennych z Ukrainy". Jako przykłada podaje wprowadzone przez polski rząd w marcu 2026 roku zmiany, w wyniku których Ukraińcy otrzymują znacznie mniej świadczeń socjalnych.

"Dofinansowania do mieszkań, wyżywienia i specjalnej opieki zdrowotnej są obecnie dostępne tylko dla osób 'szczególnie narażonych', takich jak nieletni, ofiary tortur lub gwałtów oraz osoby pracujące" - informuje "Bild". Gazeta pisze o konsekwencjach, które wymienione są w raporcie niemieckich służb bezpieczeństwa. "Coraz więcej ukraińskich uchodźców wojennych z Polski może teraz chcieć przedostać się do Niemiec" - informuje gazeta.

Uciekają mężczyźni w wieku poborowym

Ukraińcy są już teraz najliczniejszą grupę wśród imigrantów przemycanych przez granice na wschodzie Niemiec. Według informacji "Bild", stanowią oni ponad połowę wszystkich nielegalnych wjazdów do Niemiec. "Większość to ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym, którzy ze względu na trwającą wojnę, nie mają prawa opuszczać Ukrainy" - podkreśla "Bild".

Ustawa z 23 stycznia 2026 roku o wygaszeniu rozwiązań wynikających z przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego w połowie lutego.

Nowe prawo ogranicza pomoc uchodźcom w zakresie zakwaterowania i wyżywienia jedynie do grup szczególnie wrażliwych. Osoby niepracujące podlegają opiece medycznej w takim zakresie, jak inni niepracujący cudzoziemcy przebywający w Polsce Nowe przepisy stopniowo wygaszać będą specjalne regulacje dla uchodźców z Ukrainy, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony tymczasowej do 4 marca 2027 roku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: NiemcyUkraińcy
Powiązane
Rumunia, pożar
"Rosyjska inwazja dronów uderzyła w kraj na terytorium UE". Oświadczenie szefowej KE
Ukraine-8,Jun,2025-soldiers,Evacuated,The,Injured,Fellow,From,The,Mission
Ukraińcy chcą bronić Polaków w razie ataku Rosji? Wyniki sondażu
Zełenski
IPN protestuje przeciwko decyzji Zełenskiego. Chodzi o upamiętnienie "bohaterów UPA"
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemieckie służby ostrzegają przez Ukraińcy będą próbować przedostać się z Polski na Zachód »
Zobacz
|
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Quiz z chemii
Trudny quiz z chemii. Nielicznych stać na 15/15
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj