Ukraińcy chcą bronić Polaków w razie ataku Rosji? Wyniki sondażu

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zapytali Ukraińców, których krajów broniliby w razie ataku Rosji. Wyniki sondażu
58 procent Ukraińców poparłoby udział ukraińskiej armii w obronie Polski. Nasz kraj znalazł się na 6. miejscu - wynika z badania zatytułowanego "Ukraina w architekturze bezpieczeństwa: opinie obywateli" przeprowadzonego przez Rating Group.

W badaniu zatytułowanym "Ukraina w architekturze bezpieczeństwa: opinie obywateli" zapytano co Ukraińcy sądzą o następujących kwestiach:

  • Jaka jest pozycja Ukrainy wśród innych krajów europejskich?
  • Kogo obecnie broni ukraińska armia: tylko mieszkańców Ukrainy, czy również innych krajów europejskich?
  • Czy Ukraińcy poparliby udział ukraińskiego wojska w obronie kilku innych krajów europejskich, gdyby zaatakowała ich Rosja?

Większość Ukraińców za obroną Polski

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Rating Group 58 procent Ukraińców poparłoby udział ukraińskiej armii w obronie Polski. Nasz kraj znalazł się na 6. miejscu. Wyższy wynik osiągnęły: Litwa - 63 proc., Łotwa - 62 proc., Estonia - 61 proc., Mołdawia - 60 proc. i Finlandia - 59 proc. Priorytetowo potraktowane zostały więc państwa bałtyckie, a liderem jest Litwa.

37 procent ankietowanych jest przeciwko pomocy dla Polski w razie ataku Rosji. 35 proc. "nie popiera" pomocy dla Mołdawii, 33 proc. uzyskały Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia.

Ukraińska armia broni całej Europy

W badaniu zatytułowanym "Ukraina w architekturze bezpieczeństwa: opinie obywateli" zapytano Ukraińców także o inne sprawy związane z potencjalnym atakiem Rosji na inne kraje Europy. Wynika z niego, że zdecydowana większość Ukraińców postrzega Ukrainę jako integralną część europejskiej architektury bezpieczeństwa. Wierzą, że w czasie wojny ich wojsko broni nie tylko narodu ukraińskiego, ale i całej Europy.

Kolejny wniosek z badania podkreśla znaczenie poglądów politycznych. "Im silniejsza jest więź emocjonalna Ukraińców z UE, tym bardziej popierają oni działania ukraińskich sił zbrojnych, które mają pomóc innym krajom w przypadku ataku Rosji" - stwierdzono w opisie sondażu.

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 15-17 kwietnia 2026 r. metodą CATI (Computer-Assited Telephone Interview). Wielkość próby: 100 respondentów. Reprezentatywność: próba jest reprezentatywna pod względem wieku, płci i rodzaju miejscowości (błąd - nie większy niż 3,1 proc. przy przedziale ufności 0,95).

