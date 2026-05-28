Bardzo ważne słowa von der Leyen o Ukrainie w UE. Czy to przełom?

oprac. Piotr Kozłowski
57 minut temu
Ursula von der Leyen/PAP/EPA
"Najbliższe tygodnie mają przynieść przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy" – zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie telefonicznej z prezydentem tego państwa Wołodymyrem Zełenskim. W piątek w Brukseli z von der Leyen będzie rozmawiać nowy premier Węgier Peter Magyar, który już zapowiedział nowe otwarcie w relacjach jego kraju z Ukrainą.

Von der Leyen, która poinformowała o rozmowie z Zełenskim na platformach internetowych, zapewniła o pełnym poparciu Europy dla Ukrainy w obliczu w obliczu wzmożonych rosyjskich ataków na tamtejsze miasta i cywilów.

Von dr Leyen: Ukraina zostanie w pełni włączona w działania UE

Obrona powietrzna oraz możliwości w zakresie dronów i zwalczania dronów należą do najpilniejszych priorytetów obronnych Europy – podkreśliła. Ukraina zostanie w pełni włączona w te działania – zadeklarowała szefowa KE.

Odniosła się również do pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro, której pierwsza transza niebawem ma trafić do Kijowa. Według von der Leyen tylko w tym roku zapewni ona 28,3 mld euro na pokrycie potrzeb wojskowych kraju.

Von der Leyen: Nadchodzące tygodnie przyniosą zdecydowane kroki

Rozmawialiśmy również o drodze Ukrainy do członkostwa w UE – poinformowała szefowa KE. Nadchodzące tygodnie będą ważne dla podjęcia zdecydowanych kroków w procesie akcesyjnym – ogłosiła.

Proces ten był blokowany przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana, który nie zgadzał się na otwarcie tzw. klastrów negocjacyjnych. Chociaż formalnie zahamowało to proces akcesyjny Ukrainy, a także Mołdawii, to unijne instytucje wraz z Kijowem prowadziły negocjacje na poziomie technicznym, by przygotować grunt, gdy będą możliwe dalsze formalne prace.

Przełomowe spotkanie Ursuli von der Leyen z Peterem Magyarem?

W piątek w Brukseli z von der Leyen będzie rozmawiać nowy premier Węgier Peter Magyar. Celem nowego szefa rządu jest jak najszybsze odblokowanie środków unijnych, które zostały zamrożone w związku m.in. z rozmontowywaniem niezależnych organów mogących walczyć z korupcją.

Magyar zapowiedział szybkie odblokowanie pieniędzy. Poza reformami KE oczekuje również przełomu w innych kwestiach, które dotychczas były wetowane przez Węgry Orbana.

Ukraina "członkiem stowarzyszonym"? Propozycja kanclerza Merza

Von der Leyen do tej pory nie odniosła się do propozycji kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który w liście do szefów unijnych instytucji zapowiedział, że zaproponuje, by Ukraina stała się "członkiem stowarzyszonym" UE jeszcze przed pełną akcesją. W takim scenariuszu Ukraina byłaby pozbawiona prawa głosu.

Kilka stolic, w tym Polska, odniosło się sceptycznie do tej propozycji. Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki powiedział we wtorek w Brukseli, że Polska opowiada się za tym, by korzystać z istniejących już mechanizmów w polityce rozszerzenia UE.

Źródło PAP
