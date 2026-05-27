Pożar grobu Łukasza Litewki. Straż wyjaśnia przyczyny tragedii

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 19:17
Na cmentarzu przy ul. Zuzanny w Sosnowcu doszło do pożaru grobu śp. Łukasza Litewki. Ogień zniszczył liczne wiązanki oraz znicze ustawione na miejscu spoczynku tragicznie zmarłego społecznika. Straż pożarna wskazuje na nieszczęśliwy wypadek jako prawdopodobną przyczynę zdarzenia. Mogiła została już uprzątnięta, choć skutki pożaru widać również na sąsiednich grobach.

Do zdarzenia doszło w środę przed południem. Strażacy z Sosnowca otrzymali zgłoszenie o pożarze o godzinie 11:34. Ogień objął wiązanki i znicze ustawione na grobie Łukasza Litewki. Młodszy brygadier Tomasz Dejnak, rzecznik sosnowieckiej straży pożarnej, przekazał "Faktowi", że akcja gaśnicza przebiegła bardzo szybko i nie wymagała użycia większych sił.

Co było przyczyną pożaru?

Służby wstępnie ustalają przyczyny zdarzenia. Prawdopodobnym powodem było ustawienie łatwopalnych wiązanek zbyt blisko zapalonych zniczy. Wskutek wysokiej temperatury ogień szybko przeniósł się na kompozycje kwiatowe. O sile pożaru świadczą mocno okopcone sąsiednie groby, które ucierpiały podczas incydentu. Pracownicy cmentarza zdążyli już uprzątnąć zniszczone elementy z mogiły społecznika.

Rodzina Łukasza Litewki wydała oświadczenie. Co dalej z fundacją?

Łukasz Litewka nie żyje

Łukasz Litewka zmarł tragicznie 23 kwietnia bieżącego roku. Znany w regionie społecznik zginął w wypadku drogowym, gdy podczas przejażdżki rowerowej potrącił go kierowca samochodu osobowego marki Mitsubishi. Okoliczności tamtego zdarzenia wciąż pozostają przedmiotem ustaleń służb.

