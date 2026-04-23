Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka. Sprawca wypadku zatrzymany

W oświadczeniu opublikowanym przez Lewicę po informacji o śmierci Łukasza Litewki napisano: „Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych”.

Zderzenie rowerzysty z samochodem osobowym

Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło w czwartek, po godz. 13 na ul. Kazimierzowskiej. "W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta" - podała policja. Jak poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, śledczy zakończyli już kluczowy etap identyfikacji ofiary. "W drodze okazania zwłok została formalnie potwierdzona tożsamość pana posła" - przekazał prokurator.

Kierowca przebadany alkomatem

Rzecznik przekazał, że kierowca samochodu osobowego, który uczestniczył w wypadku, został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Prokuratura ujawniła, że jest to 57-letni mężczyzna. Został on poddany wstępnemu badaniu alkomatem, które nie wykazało obecności alkoholu w organizmie. Śledczy zabezpieczyli jednak materiał do dalszych, bardziej precyzyjnych badań laboratoryjnych.

Informacje o przyczynach wypadku - w piątek

Prokuratura odnosi się z dystansem do pojawiających się nieoficjalnych doniesień, jakoby przyczyną tragedii miało być zasłabnięcie kierowcy. Choć uczestnik zdarzenia złożył już pierwsze oświadczenia, śledczy podkreślają konieczność ich procesowej weryfikacji. Na miejscu zdarzenia wciąż trwają czynności śledcze. "Dopełniamy wszelkich starań, aby czynności te zostały utrwalone m.in. za pomocą zapisu wideo. W pracach bierze udział biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz biegły medyk sądowy" - przekazał prokurator Kilian. "Nie chcemy ferować wyroków ani wyciągać wniosków, które mogłyby okazać się błędne" - dodał. Pełniejsze informacje dotyczące mechanizmu i przebiegu wypadku prokuratura ma przedstawić w piątek.

Łukasz Litewka był brany pod uwagę jako kandydat Lewicy na prezydenta

Łukasz Litewka urodził się 9 maja 1989 roku w Sosnowcu. Był absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończył studia licencjackie na kierunku socjologia. Swoją karierę polityczną rozpoczął w 2014 roku, kiedy został wybrany radnym Sosnowca z list wyborczych koalicji SLD Lewica Razem. W 2018 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W 2019 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat posła, startując z okręgu nr 32 (Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec) z listy wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W kolejnych wyborach parlamentarnych, w 2023 roku, dostał się do Sejmu startując z ostatniego miejsca z listy Lewicy - zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając m.in. przewodniczącego tej partii Włodzimierza Czarzastego. Otrzymał ok. 40 tys. głosów — prawie dwa razy więcej niż Czarzasty. Nazwisko Litewki pojawiało się w doniesieniach medialnych jako jedna z potencjalnych kandydatur Lewicy na prezydenta przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku. Doniesienia te potwierdził wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela, który w rozmowie z PAP w październiku 2024 roku przyznał, że Litewka był rozważany jako potencjalny kandydat.

Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasza Litewki.



Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. — Lewica (@__Lewica) April 23, 2026

W ocenie Treli Litewka był "osobą bardzo elektryzującą, która robi dużo dobrego, m.in. dla różnych grup społecznych czy zwierząt". "Ma sporą grupę fanów, a do tego potencjał - dostał 40 tys. głosów w swoim okręgu wyborczym" - mówił wówczas Trela. Również europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek nie wykluczał startu Litewki. Ostatecznie Lewicę w wyborach prezydenckich reprezentowała Magdalena Biejat. Litewka był znany ze swojej działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.