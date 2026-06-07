Rosja uderzyła w główny magazyn zużytego paliwa jądrowego koło Czarnobyla

"7 czerwca 2026 roku o godz. 2.10 (1.10 czasu polskiego) odnotowano bezpośrednie trafienie wrogiego uderzeniowego bezzałogowego statku powietrznego w budynek przyjmowania kontenerów Centralnego Składowiska Zużytego Paliwa Jądrowego państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w pobliżu miejscowości Buriakiwka w obwodzie kijowskim. Odległość od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej wynosi około 15 km” - przekazał sztab w komunikatorze Telegram.

Jak zaznaczono, obiekt przeznaczony jest do długoterminowego, bezpiecznego przechowywania zużytego paliwa z reaktorów atomowych typu WWER (produkcji rosyjskiej) ukraińskich elektrowni jądrowych.

Wybuchł pożar

W wyniku uderzenia budynek został częściowo uszkodzony, a na powierzchni około 40 m kw. wybuchł pożar.

Incydent skomentował szef MSZ Ukrainy. To nie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie narażają ukraińskie obiekty jądrowe – napisał Andrij Sybiha na portalu X. Jak dodał, "rosyjski szantaż nuklearny i groźby dla bezpieczeństwa jądrowego są systemowe, celowe i niedopuszczalne”.