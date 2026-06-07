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Rosyjski dron uderzył w obiekt jądrowy pod Czarnobylem. "Kolejny szantaż nuklearny"

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:05
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nowa kopuła nad czwartym blokiem energetycznym
Rosyjski dron uderzył w obiekt jądrowy pod Czarnobylem. "Kolejny szantaż nuklearny"/PAP Archiwalny
Rosyjski dron uderzył w niedzielę w budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w obwodzie kijowskim, około 15 km od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej; wybuchł pożar - podał w niedzielę Sztab Generalny ukraińskiej armii. Sztab i władze dodały, że poziom promieniowania nie uległ zmianie.

Rosja uderzyła w główny magazyn zużytego paliwa jądrowego koło Czarnobyla

"7 czerwca 2026 roku o godz. 2.10 (1.10 czasu polskiego) odnotowano bezpośrednie trafienie wrogiego uderzeniowego bezzałogowego statku powietrznego w budynek przyjmowania kontenerów Centralnego Składowiska Zużytego Paliwa Jądrowego państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w pobliżu miejscowości Buriakiwka w obwodzie kijowskim. Odległość od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej wynosi około 15 km” - przekazał sztab w komunikatorze Telegram.

Jak zaznaczono, obiekt przeznaczony jest do długoterminowego, bezpiecznego przechowywania zużytego paliwa z reaktorów atomowych typu WWER (produkcji rosyjskiej) ukraińskich elektrowni jądrowych.

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Wybuchł pożar

W wyniku uderzenia budynek został częściowo uszkodzony, a na powierzchni około 40 m kw. wybuchł pożar.

Incydent skomentował szef MSZ Ukrainy. To nie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie narażają ukraińskie obiekty jądrowe – napisał Andrij Sybiha na portalu X. Jak dodał, "rosyjski szantaż nuklearny i groźby dla bezpieczeństwa jądrowego są systemowe, celowe i niedopuszczalne”.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjawojnaCzarnobyl
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Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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