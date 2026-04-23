Dziennik Gazeta Prawana logo

Orban już się wycofuje. Puste krzesło na szczycie UE

oprac. Beata Zatońska
wczoraj, 18:41
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ustępujący premier Węgier Viktor Orban zrezygnował z uczestnictwa w rozpoczynającym się w czwartek szczycie UE na Cyprze; nie wyznaczył też nikogo, kto reprezentowałby Budapeszt na tym spotkaniu - poinformował węgierski minister ds. europejskich Janos Boka.

Boka oświadczył w ubiegłym tygodniu, że w okresie, gdy na Cyprze będzie trwał szczyt, Orban skoncentruje się na procesie przekazania władzy w kraju. Ustępujący premier nie wyznaczył także swojego przedstawiciela.

Orban nie wyznaczył zastępstwa

„W trakcie nieformalnych konsultacji nie podejmuje się żadnych decyzji i nie przyjmuje się pisemnych wniosków. Premier nie zwrócił się zatem do innego uczestnika z prośbą o reprezentowanie Węgier” - poinformował minister w komunikacie na Facebooku. Dodał, że tematem rozmów na Cyprze będzie "kryzys bliskowschodni i jego wpływ na Europę, a także ogólne kwestie dotyczące budżetu UE na najbliższe siedem lat, a stanowisko rządu węgierskiego w tych sprawach jest znane". "Poinformowaliśmy o tym biuro przewodniczącego Rady Europejskiej" - zaznaczył węgierski minister.

Ustalenia szczytu UE będą przekazane Budapesztowi

Boka zapewnił, że chociaż Węgry nie będą reprezentowane na spotkaniu, ustalenia szczytu zostaną przekazane władzom w Budapeszcie. Uczestnicy dwudniowego szczytu UE na Cyprze skoncentrują się na sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym kwestiach dotyczących przepływu przez cieśninę Ormuz, a także na wojnie Rosji z Ukrainą - wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Rady Europejskiej.

Wybory na Węgrzech wygrała opozycja

Wybory parlamentarne na Węgrzech, przeprowadzone 12 kwietnia, wygrała opozycyjna Tisza pod przewodnictwem Petera Magyara, zdobywając 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Wynik ten daje partii większość konstytucyjną. Nowy rząd Węgier zostanie zaprzysiężony 9 maja.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: węgryViktor Orbanszczyt UE
Powiązane
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autora


Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj