Trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku aż cztery dni. Rozpoczął się w Boże Ciało, 4 czerwca i skończy się dziś, czyli w niedzielę, 7 czerwca.

Festiwal w Opolu nazywany jest również "świętem polskiej piosenki". Jak co roku imprezę organizuje i transmituje TVP. Niedziela, 7 czerwca, to już czwarty dzień festiwalu w Opolu 2026. Kto wystąpi? Jakie koncerty będzie mogła zobaczyć widownia w amfiteatrze w Opolu oraz widzowie przed telewizorami? O której godzinie zaczynają się poszczególne koncerty? Na którym kanale będzie można je zobaczyć?

Opole 2026 - niedziela, 7 czerwca - dzień czwarty. Gdzie i o której oglądać?

Koncerty podczas czwartego, ostatniego dnia festiwalu w Opolu 2026 będą transmitowane na żywo w TVP. Emitować je będzie TVP1 oraz TVP Polonia. Pierwszy koncert rozpocznie się o godz. 20:00. Drugi koncert rozpocznie się o godz. 22:15.

Ostatni dzień festiwalu w Opolu 2026 będzie będzie można również oglądać w sieci a dokładnie na platformie VOD TVP – zarówno na stronie VOD.TVP.PL, jak i w aplikacji mobilnej TVP VOD.

Opole 2026 - niedziela, 7 czerwca - dzień czwarty. Kto wystąpi?

"45 lat. Jubileusz Lady Pank"

Pierwszy koncert, który odbędzie się ostatniego dnia festiwalu Opole 2026 to 45-lecie Lady Pank. Ich historia jest historią pokoleń, które na pamięć znają ich przeboje. Podczas niedzielnego opolskiego koncertu, zabrzmią hity takie jak:

"Kryzysowa narzeczona"

"Mniej niż zero"

"Zostawcie Titanica"

"Zawsze tam gdzie Ty".

Lady Pank zagra w składzie: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński i Szymon Kieliszkiewicz.

"Kiedy mnie nie będzie już... – w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"

Ostatni koncert ostatniego dnia festiwalu w Opolu 2026 to ten poświęcony Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Na scenie ich piosenki zaśpiewają m.in.

Hanna Śleszyńska

Natalia Szroeder

Piotr Polk

Kuba Badach

Igor Herbut

Zbigniew Zamachowski

Ewa Błaszczyk

Maciej Zakościelny

Adam Nowak.

Opole 2026 - niedziela, 7 czerwca - dzień czwarty. Kto poprowadzi koncerty?

Gospodarzem koncertu z okazji 45-lecia zespołu Lady Pank będzie Piotr Stelmach. Z kolei koncert "Kiedy mnie nie będzie już... " poprowadzi Artur Andrus.