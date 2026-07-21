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Czarnek reaguje na oświadczenie Morawieckiego. "Minimum lojalności wobec partii"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
33 minut temu
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Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek/PAP
Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek podkreślił we wtorek, iż cieszy się z deklaracji Mateusza Morawieckiego, że chce być w PiS. Czarnek ocenił, że jedno PiS z różnymi nurtami jest potrzebne Polsce. Dodał jednocześnie, że jeśli ktoś chce wyjść z partii, powinien zrobić to jak najszybciej i "nie robić bałaganu".

Były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki we wtorek wydał oświadczenie, w którym wskazał, że politycy PiS powinni docierać do różnych grup odbiorców i "nie muszą mówić tym samym językiem". "Jestem w PiS. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym" – zaznaczył Morawiecki.

Czarnek: PiS nigdy nie było hermetyczne i jednomyślne

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Będzinie Przemysław Czarnek – w odpowiedzi na pytania dziennikarzy – odniósł się do oświadczenia byłego premiera. Mateusz Morawiecki, co bardzo mnie cieszy, chce być w PiS. Ja się z tego bardzo cieszę. (…) Jedno PiS z różnymi nurtami jest potrzebne Polsce, jest potrzebne prawicy – podkreślił kandydat PiS na przyszłego premiera.

Jego zdaniem PiS nigdy nie było hermetyczne, jednolite i jednomyślne w każdej sprawie. PiS to ludzie, którzy mają różne poglądy w różnych sprawach, ale łączy ich jeden wspólny fundament patriotyzmu, demokracji, praworządności, rozwoju gospodarczego, praw człowieka, wolności przede wszystkim – wskazał.

Czarnek: Żądam jedności. Jedności całego środowiska PiS

Zasygnalizował, że w najbliższych dniach wewnątrz partii może dojść do kompromisów dotyczących działalności poszczególnych polityków. Zaznaczył jednocześnie, że nie może ona zagrażać finansom partii, a działalność stowarzyszeń – takich jak Rozwój Plus Morawieckiego – budzi wątpliwości, których efektem może być odebranie subwencji.

Żądam jedności. Jedności całego środowiska PiS. Bo tylko w jedności – z różnymi nurtami – jesteśmy w stanie wygrać te wybory (parlamentarne w 2027 r. – przyp. PAP). I jest to nasz obowiązek dla przyszłości Polaków – powiedział Czarnek.

Czarnek: Konieczne jest minimum lojalności wobec partii

Dodał jednocześnie, że – jeśli ktoś chce opuścić PiS – powinien zrobić to jak najszybciej i „nie robić bałaganu”. A jeśli ktoś chce zostać w PiS, to konieczne jest "minimum lojalności wobec partii" – dodał.

Kierownictwo PiS w ubiegłym tygodniu zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego i Po Pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin jeszcze tego samego dnia ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo chce "wygranej ambitnej Polski".

W ub. piątek członkowie stowarzyszenia Morawieckiego – w liście skierowanym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od partii. Podpisało go 45 polityków PiS – posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

Również w piątek, jak informował rzecznik partii Rafał Bochenek, doszło do spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim, które jednak nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Rzecznik partii przekazał wówczas, że decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż jest aktualna.

W niedzielę z kolei Kaczyński zaapelował do polityków PiS o "chwilę oddechu i łyk zimnej wody", podkreślając, że "wróg jest w innym miejscu".

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Źródło PAP
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiSPrzemysław Czarnek
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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