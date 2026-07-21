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Rozłam wisi w powietrzu? Morawiecki: Nie chcę wychodzić z PiS, ale intryganci chcą nas wypchnąć

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 20:17
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Mateusz Morawiecki
"Niestety są ludzie, którzy chcą wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości". Mocne słowa Morawieckiego/PAP
Wiceprezes PiS, b. premier Mateusz Morawiecki zadeklarował we wtorek, że "trzyma się kurczowo i za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS”. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy "chcą wypchnąć” członków jego stowarzyszenia "Rozwój Plus” z tego ugrupowania.

Morawiecki uczestniczył we wtorek w spotkaniu zorganizowanym przez klub Gazety Polskiej w Ulinie Wielkiej gm. Gołcza (Małopolskie).

Morawiecki: Trzymam się kurczowo i za wszelką cenę nie chcę wychodzić z PiS

Ja trzymam się kurczowo Prawa i Sprawiedliwości, za wszelką cenę nie chcę wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Niestety są ludzie, którzy chcą wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości – powiedział Morawiecki.

Jak dodał, w PiS "są tacy intryganci, którzy boją się, że przy zmniejszonym poparciu dla tej partii mogą mieć kłopoty w dostaniu się do przyszłego Sejmu”.

Więc mam taką prośbę do wszystkich intrygantów: przestańcie nas wypychać z Prawa i Sprawiedliwości, to jest to co mam im do powiedzenia – zaznaczył b. premier.

W późniejszej rozmowie z dziennikarzami Morawiecki zadeklarował, że "robi wszystko”, żeby członkowie jego stowarzyszenia "Rozwój Plus” pozostali w PiS.

Szkoda, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wypchnąć, będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden - to jest dzisiejszy rząd – zaznaczył Morawiecki.

Rozłam w PiS możliwy?

Wyraził nadzieję, że nie dojdzie do rozłamu w PiS i podkreślił, że on i jego poplecznicy „chcą jak najbardziej budować wspólny obóz patriotyczny”. Podkreślił przy tym, że nie prowadzi żadnych rozmów z innymi partiami, np. PSL.

W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale działaczy - pod groźbą wykluczenia z partii - do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin jeszcze w środę ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie.

W ubiegły piątek członkowie stowarzyszenia Morawieckiego podkreślili w liście skierowanym do prezesa PiS, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS. Podpisało go 45 polityków PiS – posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

Politycy ze stowarzyszenia Morawieckiego, którzy podpisali się pod tym listem, podkreślają, że rozmowy przedstawicieli Kaczyńskiego i Morawieckiego wciąż trwają i nie ma biernego oczekiwania, aż upłynie termin ultimatum. Pytany o te rozmowy rzecznik PiS przekazał, że Kaczyński "nie ma w kalendarzu” zaplanowanego kolejnego spotkania z Morawieckim, ale - jak podkreślił Bochenek - "nie jest to wykluczone, że takie spotkanie nastąpi”.

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Źródło PAP
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSRozwój plus
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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