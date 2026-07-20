Dziennik Gazeta Prawana logo

"PiS już się rozpadł". Polityk wskazał nowego lidera prawicy

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 12:09
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Morawiecki Kaczyński
"PiS już się rozpadł". Polityk wskazał nowego lidera prawicy/JACEK DOMINSKI/REPORTER
Trwa konflikt w PiS pomiędzy zwaśnionymi frakcjami. - PiS już się rozpadł. Już nie ma jednego PiS-u - stwierdził w Polsat News Marek Sawick. Jak dodał, teraz większość członków ugrupowania "Jarosława Kaczyńskiego nie słucha". Jego zdaniem ten rozpad trwa od 3-4 miesięcy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował w niedzielę do polityków ugrupowania o "chwilę oddechu i łyk zimnej wody". Jak podkreślił, "wróg jest w innym miejscu", a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Pytał, czy "naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji".

Morawiecki o budowie "Wielkiej Polski"

Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" posła Jacka Sasina. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, "wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”. Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca br.

Sasin podporządkował się decyzji. Morawiecki - nie. Były premier podkreślił, że "budowa Wielkiej Polski" jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Sawicki o konflikcie w PiS

Sytuację w PiS skomentował Marek Sawicki z PSL. PiS już się rozpadł. Już nie ma jednego PiS-u - stwierdził w Polsat News. Jego zdaniem ten rozpad trwa od 3-4 miesięcy. Jak dodał, teraz większość członków ugrupowania "Jarosława Kaczyńskiego nie słucha".

Dzisiaj liderem prawicy nie jest już Jarosław Kaczyński. Liderem prawicy stał się prezydent Karol Nawrocki - powiedział Sawicki. Na pytanie, czy PSL zakłada współpracę z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, odpowiedział, że jest "wielu partnerów na polskiej scenie politycznej, z którymi warto rozmawiać".

"Oni nadają ton"

Polityk podkreślił też rosnące znaczenie najbliższych współpracowników prezydenta Nawrockiego, np. Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta oraz Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta. Oni nadają ton całej kancelarii i dyskusji po prawej stronie sceny - powiedział poseł PSL. Na pytanie, czy powstanie Zjednoczona Prawica Plus pod patronatem Karola Nawrockiego Sawicki odpowiedział, że "na te wybory nie, bo to jeszcze za wcześnie".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Jarosław KaczyńskiPiSMarek Sawicki
Powiązane
Xi, Chiny, prezydent
Niepokojący ruch Chin. Alarmują o gwałtownym wzroście obecności okrętów
Yerevan,,Armenia,-,1,October,2019:,Russian,President,Vladimir,Putin
"Polska najbliższym celem Rosji". Minister o informacjach wywiadu
atak, Ukraina
Zmasowany atak Ukrainy na Moskwę. "Jeden z największych od lat"
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRośnie zagrożenie ze strony Rosji. Szef MON o pilnym posiedzeniu komitetu bezpieczeństwa Rady Ministrów »
Zobacz
|
Portrait,Of,Minded,Interested,Girl,Touch,Finger,Chin,Look,Copyspace
QUIZ. Dużo pytań z nauki, kilka z historii, ciut geografii. Odpowiesz na dwa z kultury? Komplet tylko dla erudytów
Przewodniczący Rady Państwa Józef Cyrankiewicz
QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Pytamy nie tylko o daty. Będzie 10/10? Na ostatnie odpowie 90 proc.
Łukasz Żak
"Przywitanie na lipach". To czeka Łukasza Żaka w więzieniu. Ekspert ujawnia szczegóły
Zbliżenie z góry na dłoń mężczyzny, trzymającą pistolet dystrybutora paliwa sieci Orlen, wkładany do wlewu czerwonego samochodu, tankowanie benzyny 95
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 20 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Judit Polgar
Zmiana władzy na Węgrzech. Jest nowa kandydatka na prezydenta
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj