Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował w niedzielę do polityków ugrupowania o "chwilę oddechu i łyk zimnej wody". Jak podkreślił, "wróg jest w innym miejscu", a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Pytał, czy "naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji".

Morawiecki o budowie "Wielkiej Polski"

Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" posła Jacka Sasina. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, "wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”. Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca br.

Sasin podporządkował się decyzji. Morawiecki - nie. Były premier podkreślił, że "budowa Wielkiej Polski" jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Sawicki o konflikcie w PiS

Sytuację w PiS skomentował Marek Sawicki z PSL. PiS już się rozpadł. Już nie ma jednego PiS-u - stwierdził w Polsat News. Jego zdaniem ten rozpad trwa od 3-4 miesięcy. Jak dodał, teraz większość członków ugrupowania "Jarosława Kaczyńskiego nie słucha".

Dzisiaj liderem prawicy nie jest już Jarosław Kaczyński. Liderem prawicy stał się prezydent Karol Nawrocki - powiedział Sawicki. Na pytanie, czy PSL zakłada współpracę z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, odpowiedział, że jest "wielu partnerów na polskiej scenie politycznej, z którymi warto rozmawiać".

"Oni nadają ton"

Polityk podkreślił też rosnące znaczenie najbliższych współpracowników prezydenta Nawrockiego, np. Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta oraz Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta. Oni nadają ton całej kancelarii i dyskusji po prawej stronie sceny - powiedział poseł PSL. Na pytanie, czy powstanie Zjednoczona Prawica Plus pod patronatem Karola Nawrockiego Sawicki odpowiedział, że "na te wybory nie, bo to jeszcze za wcześnie".