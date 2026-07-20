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Niepokojący ruch Chin. Alarmują o gwałtownym wzroście obecności okrętów

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
38 minut temu
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Xi, Chiny, prezydent
Niepokojący ruch Chin. Alarmują o gwałtownym wzroście obecności okrętów/Shutterstock
Władze w Tajpej poinformowały o gwałtownym wzroście obecności chińskich statków na wodach wokół Tajwanu, do którego doszło w czerwcu. Według tajwańskich służb Pekin pod pozorem egzekwowania prawa nasila nękanie na morzu, by rozszerzyć swoje wpływy i stworzyć iluzję pełnej jurysdykcji nad tym obszarem.

Z danych tajwańskiej straży przybrzeżnej wynika, że w czerwcu na wodach wokół Tajwanu i jego odległych terytoriów, takich jak Kinmen i Matsu, wykryto łącznie 263 chińskie jednostki rządowe, w porównaniu z 200 w maju. Władze w Tajpej zwracają jednak uwagę na wyraźną intensyfikację działań wokół głównej wyspy, na wschód od tzw. linii mediany – nieoficjalnej granicy demarkacyjnej w cieśninie Tajwańskiej.

Tajwan o nękaniu na morzu

Liczba rejsów chińskich jednostek wzrosła tam z 30 w maju do 55 w czerwcu, co stanowi skok o 83 proc. w ujęciu miesięcznym i o ponad 120 proc. rok do roku. Omawiając taktykę nękania na morzu, strona tajwańska wskazuje na konkretne zdarzenia.

Na początku czerwca chińskie jednostki, przebywające około 40 mil morskich na wschód od wysepki Pengjia, żądały przez radio od mijających je statków handlowych informacji o portach docelowych. Z kolei załogi chińskich statków badawczych, wzywane przez tajwańską straż przybrzeżną do opuszczenia akwenu, odpowiadały politycznym komunikatem, że "opieranie się na siłach zewnętrznych to ślepa uliczka".

Tajwan alarmuje

Tajpej alarmuje, że po zbliżeniu się do wyspy chińskie jednostki wyłączają systemy automatycznej identyfikacji (AIS), łamiąc międzynarodowe normy i zagrażając żegludze. Władze oceniają, że zmiana taktyki Pekinu i skupienie działań na morzu zamiast w przestrzeni powietrznej to skutek presji międzynarodowej.

Przedstawiciele władz w Pekinie odpierają zarzuty Tajpej o nielegalności operacji na tych wodach, argumentując, że Tajwan jest "nieodłączną" częścią Chin. Rzeczniczka chińskiego Biura ds. Tajwanu, Zhang Han, stwierdziła na początku czerwca, że patrole straży przybrzeżnej to "sprawiedliwy akt mający na celu ochronę suwerenności państwowej", a Chiny będą konsekwentnie umacniać swoją kontrolę i jurysdykcję nad tym akwenem. Rząd w Tajpej stanowczo odrzuca chińskie roszczenia, podkreślając, że tylko sami obywatele wyspy mają pełne prawo decydować o swojej przyszłości.

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Źródło PAP
Tematy: ChinyTajwanokrętmorze
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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