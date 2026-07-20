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Zmasowany atak Ukrainy na Moskwę. "Jeden z największych od lat"

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
41 minut temu
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atak, Ukraina
Zmasowany atak Ukrainy na Moskwę. "Jeden z największych od lat"/X.com
Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował w poniedziałek rano w komunikatorze Telegram, że siły ukraińskie wystrzeliły ostatniej nocy ponad 400 dronów w kierunku stolicy Rosji i obwodu moskiewskiego. Według Sobianina większość bezzałogowców została zestrzelona.

"Ponad 400 wrogich dronów skierowało się w kierunku obwodu moskiewskiego. Większość z nich została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej, gdy znajdowały się jeszcze daleko od miasta. Osiemdziesiąt pięć zostało zniszczonych w miarę zbliżania się do Moskwy" – napisał Sobianin.

Szpital w podmoskiewskim Domodiedowie poinformował, że przyjął sześć osób, które doznały obrażeń w wyniku eksplozji. Nie przekazano jednak jednoznacznie, czy urazy były związane z atakiem dronów. W Domodiedowie znajduje się jedno z międzynarodowych stołecznych lotnisk.

Odwet Ukrainy

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow powiadomił o zniszczeniach w Domodiedowie, Podolsku i Odincowie, wspominając o zniszczeniach prywatnych domów i infrastruktury cywilnej spowodowanych atakami dronów. Dodał, że jedna osoba została ranna w wyniku pożaru prywatnego domu, a druga na autostradzie. AFP przypomniała, że w nocy z soboty na niedzielę Kijów stał się celem intensywnego rosyjskiego ataku rakietowego, w którym zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych.

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na Rosję. Władze w Kijowie podkreślają, że głównym celem jest rosyjska infrastruktura petrochemiczna. Zniszczenia w niej ograniczają możliwości finansowania działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie - podkreśliła AFP.

"Próba ataku dronów na Moskwę"

Jak poinformowała rosyjska agencja Tass, próba ataku dronów na Moskwę w nocy była jedną z największych w ostatnich latach. Wcześniej, największa próba ataku na stolicę miała miejsce 7 lipca. Według mera, systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły ponad 430 dronów, w tym 36 podczas zbliżania się do Moskwy.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjawojna
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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