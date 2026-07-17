Dziennik Gazeta Prawana logo

Przełomowa decyzja Zełenskiego ws. zbrodni wołyńskiej. To deklaruje prezydent Ukrainy

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 18:51
[aktualizacja 24 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy ogłosił ważną decyzję ws. zbrodni wołyńskiej/PAP
Na taki ruch ze strony ukraińskich władz czekano długo. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne.

"Wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku zostaną otwarte" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mają też zostać wydane decyzje ws. pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. "Wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większą zdolność do realizacji tych prac" - dodał.

Ukraina ma nowego premiera. To prezes zarządu państwowego koncernu
Ukraina ma nowego premiera. To prezes zarządu państwowego koncernu

Prezydent Ukrainy o kluczowych działaniach

"Przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. (...) Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze: zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. Po drugie: zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Prezydent zaznaczył, że "zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań".

Wołodymyr Zełenski: jesteśmy wdzięczni Polsce

"Ukraina jest wdzięczna Polsce za wyraźne wsparcie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji"- przekazał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Priorytety są oczywiste: wszyscy w Europie potrzebują dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, budowanych na wzajemnym szacunku. Polska wyraźnie wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji i jesteśmy jej za to wdzięczni" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zełenski odznaczył von der Leyen Orderem Europy. "Za wybitne zasługi"
Zełenski odznaczył von der Leyen Orderem Europy. "Za wybitne zasługi"

Zaznaczył, że obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednio wzmocnienie niezależności Polski, a wyzwania dla bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, mogą zostać rozwiązane jedynie poprzez „współpracę wolnych narodów naszego regionu”.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Ukrainawołodymyr zełenskiWołyń
Powiązane
Szpitalny Oddzial Ratunkowy przy ulicy Banacha w Warszawie
Nieprawidłowości w kolejnym warszawskim szpitalu. Jest ruch prokuratury
Yerevan,,Armenia,-,1,October,2019:,Russian,President,Vladimir,Putin
Niemieccy politycy spotkali się z ludźmi Putina. "Die Zeit" ujawnia kulisy tajnego spotkania
Jarosław Kaczyński, Adam Gomoła, Robert Telus, Dariusz Matecki
Tusk uderza w Kaczyńskiego: Traci panowanie nad PiS. Braun staje się liderem
Donald Tusk, Krzysztof Gawkowski, Władysław Kosiniak-Kamysz
Premier Tusk komentuje głośne weto prezydenta Nawrockiego. "To wyraz pogardy wobec ludzi"
Zakupy w niedzielę 19.07.2026: czy to niedziela handlowa i otwarte są wszystkie sklepy czy trzeba iść do Żabki
Niedziela handlowa 19.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 19 lipca czy tylko Żabka?
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMonika Olejnik potępiła otwarcie Karola Nawrockiego. "Wzgarda, pogarda i nienawiść" »
Zobacz
|
Jak wytępić mrówki w ogrodzie?
Najlepsza pułapka na mrówki. Potrzebujesz tylko dwóch składników z kuchni, żeby wytępić mrówki w ogrodzie
Czy obcinać liście piwonii po przekwitnięciu?
Kiedy ścinać liście piwonii? Czy ścinać liście piwonii po przekwitnięciu?
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Ameryka też jest pod wrażeniem
Tankowanie paliwa do samochodu
Czarny piątek na stacjach paliw. Po 17 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 17 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj