Przełomowa decyzja Zełenskiego ws. zbrodni wołyńskiej. To deklaruje prezydent Ukrainy

"Wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku zostaną otwarte" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mają też zostać wydane decyzje ws. pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. "Wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większą zdolność do realizacji tych prac" - dodał.

Prezydent Ukrainy o kluczowych działaniach

"Przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. (...) Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze: zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. Po drugie: zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Prezydent zaznaczył, że "zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań".

Wołodymyr Zełenski: jesteśmy wdzięczni Polsce

"Ukraina jest wdzięczna Polsce za wyraźne wsparcie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji"- przekazał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Priorytety są oczywiste: wszyscy w Europie potrzebują dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, budowanych na wzajemnym szacunku. Polska wyraźnie wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji i jesteśmy jej za to wdzięczni" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zaznaczył, że obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednio wzmocnienie niezależności Polski, a wyzwania dla bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, mogą zostać rozwiązane jedynie poprzez „współpracę wolnych narodów naszego regionu”.