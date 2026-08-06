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Nawrocki zostanie na drugą kadencję? Polacy mówią wprost [SONDAŻ]

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
wczoraj, 10:37
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Nawrocki
Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydent 6 sierpnia 2025 r./East News
6 sierpnia mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Czy Polacy wybraliby go na prezydenta na drugą kadencję? Oto wyniki nowego sondażu? Czy urzędujący prezydent Polski ma powody do zadowolenia?

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W czwartek - przed Pałacem Prezydenckim - podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury.

Burza wokół ułaskawienia "Starucha". Rzecznik Nawrockiego: Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta
Burza wokół ułaskawienia "Starucha". Rzecznik Nawrockiego: Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta

Rok prezydentury Karola Nawrockiego - główne punkty

Rok prezydentury Karola Nawrockiego upłynął pod znakiem stałego sporu z rządem obejmującego kwestie programu SAFE, reformy wymiaru sprawiedliwości, finansów publicznych czy obsady stanowisk ambasadorskich; w polityce międzynarodowej były to m.in. próby zacieśniania więzów z USA i napięcia w relacjach z Ukrainą.

Weta prezydenta Karola Nawrockiego - liczba i koszty

w trakcie rocznej kadencji prezydent Karol Nawrocki zawetował 41 ustaw, a dwie skierował do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny w trybie kontroli prewencyjnej. Brak podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod rządowymi ustawami mógł w tym roku uszczuplić budżet państwa o 7 miliardów złotych - wynika z szacunków portalu money.pl.

Konfederacja zadowolona z Nawrockiego. "Wetuje nawet za mało"
Konfederacja zadowolona z Nawrockiego. "Wetuje nawet za mało"

Polacy o ewentualnej, drugiej kadencji Karola Nawrockiego

W sondażu SW Research dla "Wprost" Polacy zostali zapytani o to, czy gdyby wybory prezydenckie odbyły się w sierpniu 2026 roku, Karol Nawrocki mógłby liczyć na ich głos. Choć zdania są mocno podzielone, okazuje się, że przeważająca część pytanych nie zamierzałaby poprzeć jego kandydatury. Na taką odpowiedź wskazało 45 proc. badanych. 38,6 proc. uczestników sondażu oddałoby natomiast głos na Nawrockiego. 16,4 proc. uczestników badania nie ma zdania w sprawie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prezydentsondażKarol Nawrocki
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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