Nawrocki zostanie na drugą kadencję? Polacy mówią wprost [SONDAŻ]

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W czwartek - przed Pałacem Prezydenckim - podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury.

Rok prezydentury Karola Nawrockiego - główne punkty

Rok prezydentury Karola Nawrockiego upłynął pod znakiem stałego sporu z rządem obejmującego kwestie programu SAFE, reformy wymiaru sprawiedliwości, finansów publicznych czy obsady stanowisk ambasadorskich; w polityce międzynarodowej były to m.in. próby zacieśniania więzów z USA i napięcia w relacjach z Ukrainą.

Weta prezydenta Karola Nawrockiego - liczba i koszty

w trakcie rocznej kadencji prezydent Karol Nawrocki zawetował 41 ustaw, a dwie skierował do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny w trybie kontroli prewencyjnej. Brak podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod rządowymi ustawami mógł w tym roku uszczuplić budżet państwa o 7 miliardów złotych - wynika z szacunków portalu money.pl.

Polacy o ewentualnej, drugiej kadencji Karola Nawrockiego

W sondażu SW Research dla "Wprost" Polacy zostali zapytani o to, czy gdyby wybory prezydenckie odbyły się w sierpniu 2026 roku, Karol Nawrocki mógłby liczyć na ich głos. Choć zdania są mocno podzielone, okazuje się, że przeważająca część pytanych nie zamierzałaby poprzeć jego kandydatury. Na taką odpowiedź wskazało 45 proc. badanych. 38,6 proc. uczestników sondażu oddałoby natomiast głos na Nawrockiego. 16,4 proc. uczestników badania nie ma zdania w sprawie.