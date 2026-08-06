Sytuacja w hiszpańskiej enklawie Ceuta ponowie wywołała w Europie dyskusję na temat sprawdzania i przepustowości granic. W obliczu masowego napływu cudzoziemców w niemieckim dyskursie politycznym zarysował się wyraźny podział na zwolenników działań humanitarnych oraz propozycji zaostrzenia kontroli.

Apel niemieckiej lewicy o solidarność i pomoc humanitarną

Niemiecka partia Die Linke opowiada się za wsparciem dla Hiszpanii oraz przyjęciem części migrantów znajdujących się w eksklawie. Wiceprzewodnicząca frakcji Die Linke w Bundestagu, Clara Bünger, wskazuje, że obecne wydarzenia są konsekwencją decyzji politycznych, a nie żywiołowych katastrof.

Bünger argumentuje, że ludzie uciekają przed wojną, biedą i zmianami klimatycznymi, w związku z czym samo wznoszenie barier granicznych jedynie zwiększa zagrożenie dla ich życia. Jak podkreśliła polityczka, kluczowe jest zapewnienie uchodźcom wsparcia medycznego, wody i bezpiecznego schronienia:

To, co dzieje się w Ceucie, nie jest katastrofą naturalną, lecz skutkiem decyzji politycznych - powiedziała Bünger, cytowana przez "Der Spiegel”.

Zdaniem przedstawicieli Die Linke - ugrupowania lewicowego opowiadającego się za liberalną polityką azylantów i rozbudową świadczeń socjalnych - Niemcy i cała Unia Europejska mają moralny oraz prawny obowiązek zapewnienia ochrony potrzebującym i otwarcia legalnych ścieżek migracji.

Stanowisko rządu niemieckiego: Kontrola i deportacje

Zabierający głos w imieniu rządu federalnego kanclerz Friedrich Merz oraz minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt prezentują odmienne wizje rozwiązania problemu:

Przedłużenie kontroli : Obecne władze opowiadają się za kontynuacją oraz uszczelnieniem kontroli na granicach Niemiec.

: Obecne władze opowiadają się za kontynuacją oraz uszczelnieniem kontroli na granicach Niemiec. Odsyłanie migrantów: Rząd w Berlinie apeluje do władz w Madrycie o sprawne deportowanie do Maroka osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.

Skala wydarzeń w hiszpańskiej enklawie

Z danych przekazanych przez stronę hiszpańską wynika, że w ostatnich dniach próbę przedostania się z Maroka do Ceuty podjęło około 60 tysięcy osób. Oficjalnie poinformowano o 34 ofiarach śmiertelnych, natomiast około 25 tysięcy migrantów zawrócono już do Maroka.

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez określił te wydarzenia mianem próby naruszenia spójności terytorialnej kraju, obarczając odpowiedzialnością grupy przestępcze zajmujące się przemytem ludzi i dezinformacją.

Źródło: Polski Obserwator