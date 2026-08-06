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Niemcy sprowadzą do siebie migrantów z Ceuty? "Mamy obowiązek im pomóc"

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
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German parliament discusses criminal liability for image-based sexual violence
Niemcy sprowadzą do siebie migrantów z Ceuty? "Mamy obowiązek im pomóc"/PAP Archiwalny
Sytuacja w hiszpańskiej enklawie Ceuta ponowie wywołała gorącą debatę polityczną w Niemczech. Podczas gdy niemiecka partia lewicowa Die Linke domaga się przejęcia części migrantów i stworzenia dla nich bezpiecznych korytarzy, przedstawiciele rządu federalnego stawiają na twardą politykę: zapowiadają utrzymanie kontroli granicznych oraz wzywają władze w Madrycie do odsyłania osób nielegalnie przekraczających granicę z powrotem do Maroka.

Sytuacja w hiszpańskiej enklawie Ceuta ponowie wywołała w Europie dyskusję na temat sprawdzania i przepustowości granic. W obliczu masowego napływu cudzoziemców w niemieckim dyskursie politycznym zarysował się wyraźny podział na zwolenników działań humanitarnych oraz propozycji zaostrzenia kontroli.

Apel niemieckiej lewicy o solidarność i pomoc humanitarną

Niemiecka partia Die Linke opowiada się za wsparciem dla Hiszpanii oraz przyjęciem części migrantów znajdujących się w eksklawie. Wiceprzewodnicząca frakcji Die Linke w Bundestagu, Clara Bünger, wskazuje, że obecne wydarzenia są konsekwencją decyzji politycznych, a nie żywiołowych katastrof.

Hiszpania: Około 500 migrantów przedostało się do Ceuty
Hiszpania: Około 500 migrantów przedostało się do Ceuty

Bünger argumentuje, że ludzie uciekają przed wojną, biedą i zmianami klimatycznymi, w związku z czym samo wznoszenie barier granicznych jedynie zwiększa zagrożenie dla ich życia. Jak podkreśliła polityczka, kluczowe jest zapewnienie uchodźcom wsparcia medycznego, wody i bezpiecznego schronienia:

To, co dzieje się w Ceucie, nie jest katastrofą naturalną, lecz skutkiem decyzji politycznych - powiedziała Bünger, cytowana przez "Der Spiegel”.

Zdaniem przedstawicieli Die Linke - ugrupowania lewicowego opowiadającego się za liberalną polityką azylantów i rozbudową świadczeń socjalnych - Niemcy i cała Unia Europejska mają moralny oraz prawny obowiązek zapewnienia ochrony potrzebującym i otwarcia legalnych ścieżek migracji.

Stanowisko rządu niemieckiego: Kontrola i deportacje

Zabierający głos w imieniu rządu federalnego kanclerz Friedrich Merz oraz minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt prezentują odmienne wizje rozwiązania problemu:

  • Przedłużenie kontroli: Obecne władze opowiadają się za kontynuacją oraz uszczelnieniem kontroli na granicach Niemiec.
  • Odsyłanie migrantów: Rząd w Berlinie apeluje do władz w Madrycie o sprawne deportowanie do Maroka osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.

Skala wydarzeń w hiszpańskiej enklawie

Z danych przekazanych przez stronę hiszpańską wynika, że w ostatnich dniach próbę przedostania się z Maroka do Ceuty podjęło około 60 tysięcy osób. Oficjalnie poinformowano o 34 ofiarach śmiertelnych, natomiast około 25 tysięcy migrantów zawrócono już do Maroka.

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez określił te wydarzenia mianem próby naruszenia spójności terytorialnej kraju, obarczając odpowiedzialnością grupy przestępcze zajmujące się przemytem ludzi i dezinformacją.

Źródło: Polski Obserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: NiemcymigranciCeutaDie Linke
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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