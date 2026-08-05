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Tajne spotkanie przedstawicieli Rosji i Niemiec. Mieli rozmawiać o zakończeniu wojny

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
56 minut temu
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Tajne spotkanie przedstawicieli Rosji i Niemiec. Mieli rozmawiać o zakończeniu wojny/Shutterstock
Według nieoficjalnych informacji mediów, w lipcu tego roku w Wiedniu, doszło do spotkania byłych wysokich rangą urzędników z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Rosji. Mieli omawiać warunki zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Ze strony państw zachodnich obecni byli przedstawiciele trzech krajów. W spotkaniu wziął udział były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii Tim Barrow, były sekretarz stanu Niemiec Markus Ederer oraz dyplomata z Francji Pierre Vimont.

Rozmowy pokojowe. Badanie gruntu

Nie wiadomo, kto z byłych urzędników Kremla stawił się na spotkaniu, które miało charakter poufny i odbyło się poza oficjalnymi kanałami dyplomatycznymi. Źródła podkreślają, że nie były to formalne negocjacje pokojowe ani rozmowy prowadzone z mandatu rządów.

ch celem było sprawdzenie, czy istnieje pole do rozpoczęcia w przyszłości oficjalnego dialogu pomiędzy Zachodem a Rosją. Wśród uczestników spotkania zabrakło przedstawicieli Polski oraz innych państw wschodniej flanki NATO.

Spotkanie przedstawicieli Rosji i Niemiec

Jak poinformował Bloomberg konsultacje w Wiedniu odbyły się z inicjatywy szwajcarskiego think tanku Centrum Dialogu Humanitarnego (HD), który zajmuje się "dyskretnym, bezstronnym i niezależnym pośrednictwem w konfliktach". Ederer i Vimont zasiadają w radzie nadzorczej tego centrum.

Niemiecki "Die Zeit" dowiedział się, że spotkania przedstawicieli Rosji oraz byłych niemieckich polityków wielokrotnie odbywały się w Baku. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew potwierdził, że byli niemieccy i rosyjscy urzędnicy rozmawiali tam o sposobach zakończenia wojny w Ukrainie.

Rosja chce wpływać na politykę Niemiec

Jak jednak podaje gazeta, niemieckie służby bezpieczeństwa uznają je za próbę rosyjskiego wpływu na politykę Niemiec. Według Die Zeit Rosjanie zamierzali dać Niemcom do zrozumienia, że zakończenie działań wojennych w Ukrainie jest możliwe wyłącznie na rosyjskich warunkach i że należy rozważyć normalizację stosunków niemiecko-rosyjskich po wojnie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Rosjawojna w Ukrainierozmowy pokojowe
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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