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Upał uderza w kolej. Polskie linie wydały komunikat

55 minut temu
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Chaos wokół inwestycji PKP PLK. Kolejarze cofają decyzję o anulowaniu przetargów
Upał uderza w kolej. Polskie linie wydały komunikat/ShutterStock
Gorące powietrze nad Polską mocno daje się we znaki kolejowej infrastrukturze. Ekstremalne temperatury nagrzewają stalowe szyny, co zmusza zarządców sieci do natychmiastowych działań. Kolejowa spółka PKP PLK wprowadziła ograniczenia prędkości na pięciu ważnych odcinkach w kraju. Służby techniczne pracują w trybie podwyższonej gotowości, całodobowo patrolują tory i monitorują sytuację pogodową. Sprawdź, na których trasach pociągi jadą wolniej i jak kolej walczy z morderczą falą upałów.

Ekstremalny skwar bezpośrednio zagraża stabilności torowisk. Gdy metal rozgrzewa się do czerwoności, rośnie ryzyko odkształcenia szyn. Z tego powodu PKP PLK podjęły decyzję o prewencyjnym zwolnieniu pociągów na pięciu odcinkach w Polsce. Pociągi jadą wolniej na następujących trasach:

  • Augustów – Szczepki,
  • Brzustów – Dęba Opoczyńska,
  • Sucha Beskidzka – Chabówka,
  • Stryszów – Sucha Beskidzka,
  • Radziszów – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona.

Pogoda bije rekordy. IMGW ostrzega przed upałem i nawałnicami

Decyzja kolejarzy ma bezpośredni związek z dramatyczną sytuacją pogodową w kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem niemal dla całej Polski. Na południowym wschodzie termometry wskazują nawet 40 stopni Celsjusza w cieniu.

To jednak nie jedyne zagrożenie. Synoptycy zapowiadają gwałtowne burze w 11 województwach, co nakłada na kolejowe służby dodatkowy obowiązek reagowania na ewentualne uszkodzenia sieci przez połamane drzewa czy wyładowania atmosferyczne.

Ekstremalny upał zalewa Polskę. IMGW ostrzega przed temperaturą do 40 st. C i nawałnicami
Ekstremalny upał zalewa Polskę. IMGW ostrzega przed temperaturą do 40 st. C i nawałnicami

182 zespoły w gotowości. Służby całodobowo patrolują tory

Kolejarze nie zostawiają niczego przypadkowi. Zarządca infrastruktury prowadzi całodobowy monitoring całej sieci kolejowej i na bieżąco analizuje meldunki pogodowe z poszczególnych regionów. Eksperci kontrolują przede wszystkim te linie, które przenoszą najcięższy ruch pasażerski i towarowy. Do natychmiastowej akcji w całym kraju gotowe są: 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe do naprawy sieci trakcyjnej, 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego.

Technicy bez przerwy sprawdzają stan torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem. Wszystko po to, aby zapewnić pasażerom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie wakacyjnych podróży.

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Źródło PAP
Tematy: upałPKP PLK
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