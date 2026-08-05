Nie żyje Błażej Gancarczyk. Zespół Feel żegna zmarłego przyjaciela

Na oficjalnym profilu Piotra Kupichy i zespołu Feel pojawił się komunikat, w którym poinformowano o śmierci wieloletniego współpracownika. Przy okazji przekazano również szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych.

Feel żegna przyjaciela

"Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Przyjaciela Błażeja Gancarczyka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia 2026 r. (czwartek). Ceremonia pożegnalna rozpocznie się o godz. 12:00 w kaplicy cmentarnej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B. Po ceremonii nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Leszczynach, ul. Księdza Adolfa Pojdy 104. 44-238 Czerwionka-Leszczyny. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia" - przekazano.

Nie żyje Błażej Gancarczyk. Tak pożegnał go zespół Feel

Muzycy opublikowali także osobiste słowa skierowane do zmarłego, wspominając wspólnie spędzone lata i dziękując mu za wszystko, co wniósł do zespołu. "Błażej! Do końca życia masz miejsce w naszym sercu. Przeżyliśmy razem przygodę życia. Myślę i myślimy o Tobie bardzo ciepło. Bądź spokojny, jesteś z nami tylko po drugiej stronie. Twoja Rodzina Feel. Do Zobaczenia Przyjacielu" - napisano.