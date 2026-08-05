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Nie żyje Błażej Gancarczyk. Zespół Feel żegna zmarłego przyjaciela

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
57 minut temu
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Mężczyzna trzyma świeczkę lub znicz w dłoni na tle innych świeczek
Mężczyzna trzyma świeczkę lub znicz w dłoni na tle innych świeczek/GazetaPrawna.pl
Zespół Feel przekazał smutną wiadomość. Nie żyje Błażej Gancarczyk, który przez lata odpowiadał za realizację dźwięku i techniczne zaplecze grupy. Informację o jego śmierci Piotr Kupicha przekazał w mediach społecznościowych, publikując poruszające pożegnanie.

Na oficjalnym profilu Piotra Kupichy i zespołu Feel pojawił się komunikat, w którym poinformowano o śmierci wieloletniego współpracownika. Przy okazji przekazano również szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych.

Feel żegna przyjaciela

"Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Przyjaciela Błażeja Gancarczyka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia 2026 r. (czwartek). Ceremonia pożegnalna rozpocznie się o godz. 12:00 w kaplicy cmentarnej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B. Po ceremonii nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Leszczynach, ul. Księdza Adolfa Pojdy 104. 44-238 Czerwionka-Leszczyny. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia" - przekazano.

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Nie żyje Błażej Gancarczyk. Tak pożegnał go zespół Feel

Muzycy opublikowali także osobiste słowa skierowane do zmarłego, wspominając wspólnie spędzone lata i dziękując mu za wszystko, co wniósł do zespołu. "Błażej! Do końca życia masz miejsce w naszym sercu. Przeżyliśmy razem przygodę życia. Myślę i myślimy o Tobie bardzo ciepło. Bądź spokojny, jesteś z nami tylko po drugiej stronie. Twoja Rodzina Feel. Do Zobaczenia Przyjacielu" - napisano.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćFeelzespół
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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