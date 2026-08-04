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Donald Tusk reaguje po śmierci Andrzeja Morozowskiego. "Będzie nam wszystkim Ciebie brakowało"

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 18:24
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Donald Tusk
Donald Tusk reaguje po śmierci Andrzeja Morozowskiego. "Będzie nam wszystkim Ciebie brakowało"/Shutterstock
Premier Donald Tusk zareagował we wpisie w mediach społecznościowych na śmierć Andrzeja Morozowskiego. "Będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brakowało" - napisał szef rządu.

Andrzej Morozowski nie żyje

O śmierci dziennikarza poinformowała stacja TVN24. "Po długiej chorobie, w wieku 69 lat zmarł we wtorek Andrzej Morozowski" - przekazano. Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat. Był związany ze stacją od około 25 lat. Andrzej Morozowski urodził się 13 czerwca 1957 r. w Warszawie. Po studiach na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, w trakcie wyborów czerwcowych w 1989 r. pełnił funkcję męża zaufania strony solidarnościowej, następnie był pracownikiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Andrzej Morozowski nie żyje. Znany dziennikarz odszedł w wieku 69 lat
Andrzej Morozowski nie żyje. Znany dziennikarz odszedł w wieku 69 lat

W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, w tym okresie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym Teleexpressu. Od 2001 r. związany był z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący różnych programów. Pracował także jako reporter.

W latach 2005–2010 wraz z Tomaszem Sekielskim prowadził w TVN autorski program "Teraz my!”. Gościnnie udzielał się również jako aktor, wystąpił m.in. w jednym z odcinków serialu "Niania” i filmie "Sztos 2”. To zawsze było moje marzenie – pracować w newsach - powiedział w jednym z wywiadów Morozowski

Premier reaguje po śmierci Morozowskiego

Andrzej Morozowski był (bardzo smutny ten czas przeszły) dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. Myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim Ciebie brakowało, Andrzeju - napisał premier Donald Tusk po śmierci dziennikarza.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TuskAndrzej Morozowski
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Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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