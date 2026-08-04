Andrzej Morozowski nie żyje

O śmierci dziennikarza poinformowała stacja TVN24. "Po długiej chorobie, w wieku 69 lat zmarł we wtorek Andrzej Morozowski" - przekazano. Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat. Był związany ze stacją od około 25 lat. Andrzej Morozowski urodził się 13 czerwca 1957 r. w Warszawie. Po studiach na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, w trakcie wyborów czerwcowych w 1989 r. pełnił funkcję męża zaufania strony solidarnościowej, następnie był pracownikiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, w tym okresie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym Teleexpressu. Od 2001 r. związany był z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący różnych programów. Pracował także jako reporter.

W latach 2005–2010 wraz z Tomaszem Sekielskim prowadził w TVN autorski program "Teraz my!”. Gościnnie udzielał się również jako aktor, wystąpił m.in. w jednym z odcinków serialu "Niania” i filmie "Sztos 2”. To zawsze było moje marzenie – pracować w newsach - powiedział w jednym z wywiadów Morozowski

Premier reaguje po śmierci Morozowskiego

Andrzej Morozowski był (bardzo smutny ten czas przeszły) dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. Myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim Ciebie brakowało, Andrzeju - napisał premier Donald Tusk po śmierci dziennikarza.