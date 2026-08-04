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Braun mocniejszy niż PSL i Polska 2050 razem wzięte. Sensacja w nowym sondażu

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 18:53
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Braun mocniejszy niż PSL i Polska 2050 razem wzięte. Sensacja w nowym sondażu/Shutterstock
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na KO zagłosowałoby 29 proc. badanych, na PiS 25 proc, a na Konfederację 13 proc. - wynika z sondażu pracowni Social Changes dla Interii. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica, z poparciem po 9 proc.

Najnowszy sondaż wyborczy

Z opublikowanego we wtorek badania wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska - 29 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 25 proc., a podium zamknęłaby Konfederacja, osiągając wynik 13 proc.

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Według sondażu w Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie - Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Każda z tych formacje mogłaby liczyć na 9 proc. poparcie.

Kto poniżej progu?

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się natomiast: Partia Razem i ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, które uzyskały po 4 proc. poparcia respondentów, Polskie Stronnictwo Ludowe, na które oddanie głosu deklaruje 3 proc. badanych oraz Polska 2050 - 2 proc. poparcia.

Według sondażu do lokali wyborczych udałoby się 72 proc. badanych. Opcję "zdecydowanie tak” zaznaczyło 53 proc. respondentów, a „raczej tak” - 21 proc. Na wybory nie wybrałoby się 16 proc. pytanych, z czego „zdecydowanie” nie chciałoby w nich uczestniczyć 10 proc., a „raczej nie” - 6 proc. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 10 proc. badanych.

Sondaż pracowni Social Changes został przeprowadzony w dniach 31 lipca - 3 sierpnia 2026 r. metodą CAWI na panelu internetowym, na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 1095 Polaków.

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Źródło PAP
Tematy: sondażGrzegorz Braun
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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