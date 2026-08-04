Najnowszy sondaż wyborczy

Z opublikowanego we wtorek badania wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska - 29 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 25 proc., a podium zamknęłaby Konfederacja, osiągając wynik 13 proc.

Według sondażu w Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie - Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Każda z tych formacje mogłaby liczyć na 9 proc. poparcie.

Kto poniżej progu?

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się natomiast: Partia Razem i ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, które uzyskały po 4 proc. poparcia respondentów, Polskie Stronnictwo Ludowe, na które oddanie głosu deklaruje 3 proc. badanych oraz Polska 2050 - 2 proc. poparcia.

Według sondażu do lokali wyborczych udałoby się 72 proc. badanych. Opcję "zdecydowanie tak” zaznaczyło 53 proc. respondentów, a „raczej tak” - 21 proc. Na wybory nie wybrałoby się 16 proc. pytanych, z czego „zdecydowanie” nie chciałoby w nich uczestniczyć 10 proc., a „raczej nie” - 6 proc. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 10 proc. badanych.

Sondaż pracowni Social Changes został przeprowadzony w dniach 31 lipca - 3 sierpnia 2026 r. metodą CAWI na panelu internetowym, na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 1095 Polaków.