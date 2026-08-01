Przetasowania na prawicy. Tak rozkładają się głosy Polaków po rozłamie w PiS [SONDAŻ]

Rozłam w PiS stał się faktem. Mateusz Morawiecki stworzył własny klub parlamentarny „Rozwój Plus”.

Dyscyplinarki w PiS

We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym - w praktyce do stowarzyszenia "Rozwój plus" - albo złożyły je w niewłaściwej formie. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej w PiS Karola Karskiego. Ma on każdym przypadkiem zajmować się indywidualnie, by - jak tłumaczy PiS - zakończyć procedurę statutową.

Nowy klub parlamentarny w Sejmie

"Rozwój Plus" jest już widoczny w wykazie klubów i kół na sejmowej stronie. Według podanych tam informacji przewodniczącym klubu jest Mateusz Morawiecki, a wiceszefem Łukasz Schreiber. Klub tworzą obok, obok Morawieckiego, również dotychczasowi posłowie PiS: Anna Baluch, Ryszard Bartosik, Zbigniew Chmielowiec, Anna Cicholska, Janusz Cieszyński, Michał Cieślak, Elżbieta Duda, Robert Gontarz, Marcin Gwóźdź, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Fryderyk Kapinos, Łukasz Kmita, Maria Koc, Wiesław Krajewski, Andrzej Kryj, Krzysztof Kubów, Anna Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Marzena Machałek, Grzegorz Macko, Monika Pawłowska, Grzegorz Puda, Paweł Rychlik, Olga Semeniuk-Patkowska, Łukasz Schreiber, Sławomir Skwarek, Mirosława Stachowiak-Różecka, Krzysztof Szczucki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Ryszard Terlecki, Włodzimierz Tomaszewski, Sylwester Tułajew, Piotr Uściński, Wojciech Zubowski i Ireneusz Zyska. Posłowie spoza partii PiS, którzy dołączają do nowego klubu to: Andrzej Gut-Mostowy, Marek Jakubiak i Agnieszka Ścigaj. W klubie parlamentarnym Rozwój Plus będzie też senator Włodzimierz Bernacki.

Nowy sondaż: kto jest liderem na prawicy w Polsce - nowy faworyt

Wyniki sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski dają do myślenia dotychczasowym liderom prawicy. Największa grupa badanych uważa, że polska prawica nie ma dziś żadnego przywódcy. Taką odpowiedź wskazuje aż 32,1 proc. ankietowanych. Wśród konkretnych nazwisk na pierwsze miejsce wysuwa się nowy faworyt - Karol Nawrocki. Prezydenta Polski jako lidera wskazuje 20,4 proc. Polaków. Tuż za nim plasuje się Jarosław Kaczyński z wynikiem 19,8 proc. Różnica między nimi jest minimalna. Mieści się ona w granicach błędu statystycznego.

Na którym miejscu jest Mateusz Morawiecki?

Mateusz Morawiecki może liczyć na poparcie 9,1 proc. badanych. Dalsze miejsca zajmują politycy kojarzeni z Konfederacją oraz radykalnym skrzydłem PiS. Sławomir Mentzen zdobywa 4,5 proc. głosów. Przemysław Czarnek ma poparcie na poziomie 2,6 proc., a Krzysztof Bosak uzyskuje 1,7 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybiera 9,8 proc. uczestników badania.