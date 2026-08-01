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Nie żyje uczestnik programu TTV. Zaginął kilka dni temu

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
50 minut temu
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świeczka
Nie żyje uczestnik programu TTV. Zaginął kilka dni temu/Shutterstock
Nie żyje Artur Skała. Mężczyzna był uczestnikiem drugiego sezonu formatu "Zakup w ciemno" emitowanego w TTV. Informację o jego śmierci do publicznej wiadomości podała produkcja programu. "Człowiek odważny, autentyczny" - czytamy w pożegnaniu.

Artur Skała nie żyje

Artur Skała był uczestnikiem 2. sezonu programu TTV "Zakup w ciemno". Media obiegła informacja, że mężczyzna nie żyje. Do publicznej wiadomości w mediach społecznościowych podała ją produkcja programu.

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Tak pożegnano uczestnika programu TTV

Zamieszczono wzruszające pożegnanie. Produkcja określiła go jako człowieka odważnego i autentycznego a także pełnego humoru i pasji. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Artura Skały. Mieliśmy przywilej poznać Artura podczas realizacji programu "Zakup w ciemno". Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek odważny, autentyczny, pełen humoru i pasji, który zdecydował się podzielić z naszymi widzami fragmentem swojego życia i historii. Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i wszystkim, którzy mieli szczęście go poznać" - napisano.

Artur Skała był poszukiwany

Nie wiadomo, co dokładnie się stało. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych nie podano przyczyny śmierci Artura Skały. Kilka dni temu a dokładnie 27 lipca pojawiła się informacja o jego zaginięciu. Mężczyzna był poszukiwany po tym, jak wyszedł rano z domu w Zaczerniu do pracy.

Nigdy do niej nie dotarł a jego telefon pozostawał wyłączony. Rodzina i bliscy apelowali o pomoc w jego poszukiwaniu. Przekazano wówczas, że jeździł charakterystycznym żółtym Volkswagenem Transporterem z czarnym bagażnikiem na dachu.

Kim był Artur Skała?

Artur Skała był uczestnikiem 2. edycji programu "Zakup w ciemno", który emitowany jest w TTV. Format ten pokazuje zmagania handlarzy licytujących tajemnicze palety z towarem, a uczestnicy szybko zdobywają sympatię publiczności. Artur Skała miał 47 lat.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćnie żyjeTTVartur skała
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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