Artur Skała nie żyje
Artur Skała był uczestnikiem 2. sezonu programu TTV "Zakup w ciemno". Media obiegła informacja, że mężczyzna nie żyje. Do publicznej wiadomości w mediach społecznościowych podała ją produkcja programu.
Tak pożegnano uczestnika programu TTV
Zamieszczono wzruszające pożegnanie. Produkcja określiła go jako człowieka odważnego i autentycznego a także pełnego humoru i pasji. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Artura Skały. Mieliśmy przywilej poznać Artura podczas realizacji programu "Zakup w ciemno". Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek odważny, autentyczny, pełen humoru i pasji, który zdecydował się podzielić z naszymi widzami fragmentem swojego życia i historii. Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i wszystkim, którzy mieli szczęście go poznać" - napisano.
Artur Skała był poszukiwany
Nie wiadomo, co dokładnie się stało. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych nie podano przyczyny śmierci Artura Skały. Kilka dni temu a dokładnie 27 lipca pojawiła się informacja o jego zaginięciu. Mężczyzna był poszukiwany po tym, jak wyszedł rano z domu w Zaczerniu do pracy.
Nigdy do niej nie dotarł a jego telefon pozostawał wyłączony. Rodzina i bliscy apelowali o pomoc w jego poszukiwaniu. Przekazano wówczas, że jeździł charakterystycznym żółtym Volkswagenem Transporterem z czarnym bagażnikiem na dachu.
Kim był Artur Skała?
Artur Skała był uczestnikiem 2. edycji programu "Zakup w ciemno", który emitowany jest w TTV. Format ten pokazuje zmagania handlarzy licytujących tajemnicze palety z towarem, a uczestnicy szybko zdobywają sympatię publiczności. Artur Skała miał 47 lat.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.