Artur Skała nie żyje

Artur Skała był uczestnikiem 2. sezonu programu TTV "Zakup w ciemno". Media obiegła informacja, że mężczyzna nie żyje. Do publicznej wiadomości w mediach społecznościowych podała ją produkcja programu.

Tak pożegnano uczestnika programu TTV

Zamieszczono wzruszające pożegnanie. Produkcja określiła go jako człowieka odważnego i autentycznego a także pełnego humoru i pasji. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Artura Skały. Mieliśmy przywilej poznać Artura podczas realizacji programu "Zakup w ciemno". Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek odważny, autentyczny, pełen humoru i pasji, który zdecydował się podzielić z naszymi widzami fragmentem swojego życia i historii. Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i wszystkim, którzy mieli szczęście go poznać" - napisano.

Artur Skała był poszukiwany

Nie wiadomo, co dokładnie się stało. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych nie podano przyczyny śmierci Artura Skały. Kilka dni temu a dokładnie 27 lipca pojawiła się informacja o jego zaginięciu. Mężczyzna był poszukiwany po tym, jak wyszedł rano z domu w Zaczerniu do pracy.

Nigdy do niej nie dotarł a jego telefon pozostawał wyłączony. Rodzina i bliscy apelowali o pomoc w jego poszukiwaniu. Przekazano wówczas, że jeździł charakterystycznym żółtym Volkswagenem Transporterem z czarnym bagażnikiem na dachu.

Kim był Artur Skała?

Artur Skała był uczestnikiem 2. edycji programu "Zakup w ciemno", który emitowany jest w TTV. Format ten pokazuje zmagania handlarzy licytujących tajemnicze palety z towarem, a uczestnicy szybko zdobywają sympatię publiczności. Artur Skała miał 47 lat.