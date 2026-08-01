Męskie Granie przerwane. Ewakuacja i interwencja służb

W nocy z piątku na sobotę nad regionem przeszły silne burze objęte alertem 2. stopnia. Strażacy odnotowali około 100 wyjazdów, głównie do powalonych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi oraz posesje - informuje Radio Wrocław. Lokalnie zgłaszano też podtopione piwnice i domy.

Służby musiały interweniować

Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatów milickiego, trzebnickiego i świdnickiego oraz z okolic Wrocławia. Służby usuwały skutki nawałnicy, by jak najszybciej przywracać przejezdność dróg i zabezpieczać mienie mieszkańców. Według doniesień nie informowano o masowych zniszczeniach infrastruktury.

Męskie Granie - koncert przerwany

We Wrocławiu piątkowe Męskie Granie na Polach Marsowych przerwano po godz. 22 z uwagi na pogarszające się warunki. Przed 23 rozpoczęto ewakuację uczestników z terenu imprezy, kierując ich do najbliższych wyjść zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. "Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb oraz kierowanie się do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Prosimy o przekazanie tej informacji osobom znajdującym się w pobliżu. Bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie koncertu jest dla nas najważniejsze" - przekazali organizatorzy w mediach społecznościowych.

Alert pogodowy we Wrocławiu

Na sobotę IMGW zapowiedział dalsze burze w regionie - przypomina Radio Wrocław. W powiatach głogowskim, polkowickim, bolesławieckim i zgorzeleckim obowiązuje alert 1. stopnia od godz. 10 do 19. W pozostałej części Dolnego Śląska prognozowany jest alert 2. stopnia między godz. 13 a 22.