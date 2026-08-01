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Męskie Granie przerwane. Ewakuacja i interwencja służb

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 11:11
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Męskie Granie
Przerwany koncert Męskiego Grania we Wrocławiu/East News
Na Dolnym Śląsku nocne burze wymusiły blisko 100 interwencji straży pożarnej, a we Wrocławiu przerwano i ewakuowano piątkowy koncert Męskie Granie. W sobotę obowiązują kolejne alerty IMGW, w tym miejscami 2. stopnia.

W nocy z piątku na sobotę nad regionem przeszły silne burze objęte alertem 2. stopnia. Strażacy odnotowali około 100 wyjazdów, głównie do powalonych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi oraz posesje - informuje Radio Wrocław. Lokalnie zgłaszano też podtopione piwnice i domy.

Służby musiały interweniować

Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatów milickiego, trzebnickiego i świdnickiego oraz z okolic Wrocławia. Służby usuwały skutki nawałnicy, by jak najszybciej przywracać przejezdność dróg i zabezpieczać mienie mieszkańców. Według doniesień nie informowano o masowych zniszczeniach infrastruktury.

Męskie Granie - koncert przerwany

We Wrocławiu piątkowe Męskie Granie na Polach Marsowych przerwano po godz. 22 z uwagi na pogarszające się warunki. Przed 23 rozpoczęto ewakuację uczestników z terenu imprezy, kierując ich do najbliższych wyjść zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. "Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb oraz kierowanie się do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Prosimy o przekazanie tej informacji osobom znajdującym się w pobliżu. Bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie koncertu jest dla nas najważniejsze" - przekazali organizatorzy w mediach społecznościowych.

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Alert pogodowy we Wrocławiu

Na sobotę IMGW zapowiedział dalsze burze w regionie - przypomina Radio Wrocław. W powiatach głogowskim, polkowickim, bolesławieckim i zgorzeleckim obowiązuje alert 1. stopnia od godz. 10 do 19. W pozostałej części Dolnego Śląska prognozowany jest alert 2. stopnia między godz. 13 a 22.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ewakuacjaburzamęskie granie 2026
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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