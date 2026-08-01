Kiedy 1 sierpnia 1944 roku Wanda Sarnecka wychodziła z domu, powiedziała matce, że idzie na randkę z chłopakiem. W rzeczywistości szła na wojnę a dokładnie Powstanie Warszawskie.

Jak tysiące innych młodych dziewcząt zostawiała za sobą rodzinę, młodość i marzenia, by zostać sanitariuszką w ogarniętej chaosem Warszawie. Rzucone w brutalną rzeczywistość wojny, bez doświadczenia i odpowiedniego sprzętu, uczyły się pomagać powstańcom.

Sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim. Co mówią statystyki?

Ze statystyk z tamtych lat wynika, że w 120 szpitalach polowych i 200 punktach opatrunkowych pomoc niosło około 1200. Sanitariuszek i pielęgniarek było 6800. Leczyły, walczyły, kochały. Były aniołami w samym środku piekła. Na ulicach i w piwnicach bombardowanych domów tamowały krew, ocierały łzy i wydzierały śmierci każdy oddech rannych. To one tuliły umierających i słuchały ich ostatnich słów.

Miłość i śmierć w Powstaniu Warszawskim

To właśnie o nich w tym odcinku Kawki z.... rozmawiamy z Sylwią Winnik, autorką książki "Sanitariuszki. Miłość i śmierć w Powstaniu Warszawskim". W literaturze dotyczącej powstania często się je pomija albo wpisuje się tylko poniekąd, jakby można tak to ująć, w same przepisy. A przecież te kobiety odegrały bardzo ważną rolę, brały udział w bardzo niebezpiecznych działaniach. Chciałam oddać im głos - mówi Sylwia Winnik.

Historie z Powstania Warszawskiego

Jak wyglądało ich przygotowanie do wybuchu powstania? Skąd zdobywały opatrunki i lekarstwa? Czy zdawały sobie sprawę z niebezpieczeństwa i zagrożeń? W tym odcinku Kawki z... Sylwia Winnik opowiada o historiach sanitariuszek, sytuacjach, w jakich się znalazły a także miłości, która rodziła się podczas Powstania Warszawskiego.