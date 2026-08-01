Kawka z...Sylwią Winnik. Miłość i śmierć w Powstaniu Warszawskim
Kiedy 1 sierpnia 1944 roku Wanda Sarnecka wychodziła z domu, powiedziała matce, że idzie na randkę z chłopakiem. W rzeczywistości szła na wojnę a dokładnie Powstanie Warszawskie.
Jak tysiące innych młodych dziewcząt zostawiała za sobą rodzinę, młodość i marzenia, by zostać sanitariuszką w ogarniętej chaosem Warszawie. Rzucone w brutalną rzeczywistość wojny, bez doświadczenia i odpowiedniego sprzętu, uczyły się pomagać powstańcom.
Sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim. Co mówią statystyki?
Ze statystyk z tamtych lat wynika, że w 120 szpitalach polowych i 200 punktach opatrunkowych pomoc niosło około 1200. Sanitariuszek i pielęgniarek było 6800. Leczyły, walczyły, kochały. Były aniołami w samym środku piekła. Na ulicach i w piwnicach bombardowanych domów tamowały krew, ocierały łzy i wydzierały śmierci każdy oddech rannych. To one tuliły umierających i słuchały ich ostatnich słów.
Miłość i śmierć w Powstaniu Warszawskim
To właśnie o nich w tym odcinku Kawki z.... rozmawiamy z Sylwią Winnik, autorką książki "Sanitariuszki. Miłość i śmierć w Powstaniu Warszawskim". W literaturze dotyczącej powstania często się je pomija albo wpisuje się tylko poniekąd, jakby można tak to ująć, w same przepisy. A przecież te kobiety odegrały bardzo ważną rolę, brały udział w bardzo niebezpiecznych działaniach. Chciałam oddać im głos - mówi Sylwia Winnik.
Historie z Powstania Warszawskiego
Jak wyglądało ich przygotowanie do wybuchu powstania? Skąd zdobywały opatrunki i lekarstwa? Czy zdawały sobie sprawę z niebezpieczeństwa i zagrożeń? W tym odcinku Kawki z... Sylwia Winnik opowiada o historiach sanitariuszek, sytuacjach, w jakich się znalazły a także miłości, która rodziła się podczas Powstania Warszawskiego.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.