Dokument "Skradzione dzieci" opowiada o jednej z najbardziej wstrząsających afer korupcyjnych w historii Europy, nagłośnionej przez dziennikarkę Tamunę Museridze.

Kawka z...O czym jest film "Skradzione dzieci"?

W 2016 roku, podczas poszukiwań rodzinnych korzeni, Tamuna odkryła, że została nielegalnie adoptowana. Jej determinacja i walka z systemem doprowadziły do skandalu, zmieniającego życie setek tysięcy ludzi i obnażającego bezduszną machinę handlu noworodkami w Gruzji.

Temat podjęły Martyna Wojciechowska oraz Jowita Baraniecka, które z kamerą towarzyszyły Tamunie w poszukiwaniu jej biologicznych rodziców oraz opowiedziały historie rozdzielonych rodzin, m.in. bliźniaczek Ano i Amy.

Kawka z..."W Gruzji jest ogromne zapotrzebowanie na dzieci"

W kulturze gruzińskiej jest bardzo silnie zakorzenione to, że rok po ślubie, jeśli para nie ma dziecka, to znaczy, że coś jest nie tak i to zapewne z kobietą. Nie zakłada się w ogóle innego scenariusza, dlatego też myślę, że ten proceder mógł się tak dobrze w Gruzji rozwijać, bo było po prostu ogromne zapotrzebowanie na dzieci, jeśli pary z różnych powodów tych dzieci nie mogły mieć - mówi w Kawce z...Martyna Wojciechowska.

Kiedy zaczynałyśmy pracę, miałyśmy zupełnie inne wyobrażenie, o czym to będzie film. Tak szybko i dynamicznie ta sytuacja się zmieniała, że po prostu trzeba było za tym iść - mówi Jowita Baraniecka.

Kawka z...Martyną Wojciechowską i Jowitą Baraniecką. "Pomóżcie mi znaleźć nasze dziecko"

Zapytana o najtrudniejszy moment podczas realizacji odpowiada, że spotkanie pod szpitalem w Gori. Nie spodziewaliśmy się absolutnie, że przyjdzie aż tyle kobiet, które poszukują prawdy. Byliśmy nastawieni na dwie, trzy. Zobaczyliśmy grupę trzydziestu kobiet, które opowiadały nam swoją historię. Płakały i wołały: "Pomóżcie mi znaleźć nasze dziecko" - wspomina Baraniecka.

Kawka z...Jak wyglądał proces nielegalnej adopcji w Gruzji?

Jak wyglądał proces nielegalnej adopcji w Gruzji? Co wmawiano matkom i co nadal słyszą, gdy próbują dowiedzieć się prawdy? Co po latach w trumnach pochowanych, rzekomo zmarłych dzieci, odnajdują matki? Ile rodzin odnalazło się dzięki działaniom Tamuny? Czy ona sama odnalazła swoich rodziców? Tego dowiecie się z tego odcinka Kawki z...