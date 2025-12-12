Dokument "Skradzione dzieci" opowiada o jednej z najbardziej wstrząsających afer korupcyjnych w historii Europy, nagłośnionej przez dziennikarkę Tamunę Museridze.

Kawka z...O czym jest film "Skradzione dzieci"?

W 2016 roku, podczas poszukiwań rodzinnych korzeni, Tamuna odkryła, że została nielegalnie adoptowana. Jej determinacja i walka z systemem doprowadziły do skandalu, zmieniającego życie setek tysięcy ludzi i obnażającego bezduszną machinę handlu noworodkami w Gruzji.

Reklama
Kawka z...Halszką Witkowską. 'Rozmowa może pomóc przywrócić kogoś do życia'
Kawka z...Halszką Witkowską. "Rozmowa może pomóc przywrócić kogoś do życia"

Zobacz również

Temat podjęły Martyna Wojciechowska oraz Jowita Baraniecka, które z kamerą towarzyszyły Tamunie w poszukiwaniu jej biologicznych rodziców oraz opowiedziały historie rozdzielonych rodzin, m.in. bliźniaczek Ano i Amy.

Kawka z..."W Gruzji jest ogromne zapotrzebowanie na dzieci"

W kulturze gruzińskiej jest bardzo silnie zakorzenione to, że rok po ślubie, jeśli para nie ma dziecka, to znaczy, że coś jest nie tak i to zapewne z kobietą. Nie zakłada się w ogóle innego scenariusza, dlatego też myślę, że ten proceder mógł się tak dobrze w Gruzji rozwijać, bo było po prostu ogromne zapotrzebowanie na dzieci, jeśli pary z różnych powodów tych dzieci nie mogły mieć - mówi w Kawce z...Martyna Wojciechowska.

Kiedy zaczynałyśmy pracę, miałyśmy zupełnie inne wyobrażenie, o czym to będzie film. Tak szybko i dynamicznie ta sytuacja się zmieniała, że po prostu trzeba było za tym iść - mówi Jowita Baraniecka.

Reklama

Kawka z...Martyną Wojciechowską i Jowitą Baraniecką. "Pomóżcie mi znaleźć nasze dziecko"

Zapytana o najtrudniejszy moment podczas realizacji odpowiada, że spotkanie pod szpitalem w Gori. Nie spodziewaliśmy się absolutnie, że przyjdzie aż tyle kobiet, które poszukują prawdy. Byliśmy nastawieni na dwie, trzy. Zobaczyliśmy grupę trzydziestu kobiet, które opowiadały nam swoją historię. Płakały i wołały: "Pomóżcie mi znaleźć nasze dziecko" - wspomina Baraniecka.

Kawka z...Jak wyglądał proces nielegalnej adopcji w Gruzji?

Jak wyglądał proces nielegalnej adopcji w Gruzji? Co wmawiano matkom i co nadal słyszą, gdy próbują dowiedzieć się prawdy? Co po latach w trumnach pochowanych, rzekomo zmarłych dzieci, odnajdują matki? Ile rodzin odnalazło się dzięki działaniom Tamuny? Czy ona sama odnalazła swoich rodziców? Tego dowiecie się z tego odcinka Kawki z...

Trwa ładowanie wpisu