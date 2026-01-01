W 2025 r. odbyły się wybory prezydenckie. Mówiono, że na pewno wygra Rafał Trzaskowski z Karolem Nawrockim. Tak się nie stało. O zwycięstwie Karola Nawrockiego zdecydowało niespełna 400 tys. głosów w skali kraju. Porażka prezydenta Warszawy była bardzo dotkliwa. On właśnie prowadzi w sondażu, w którym zapytano Polaków o przegranych polityków w 2025 r.

Prezydent Warszawy na czele rankingu

W nowym sondażu, który na zlecenie "Wprost" przygotowała pracownia SW Research, zapytano Polaków, kto ich zdaniem zasłużył na miano największego politycznego przegranego 2025 r. Na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy uzyskał 20,5 proc. głosów.

Reklama

Premier na podium

Na drugiej pozycji jest Szymon Hołownia z wynikiem 17 proc., a na najniższym miejscu na podium uplasował się Donald Tusk. Premiera polskiego rządu wskazało 16,6 proc. respondentów.

Co ze Zbigniewem Ziobrą?

W dalszej części zestawienia znaleźli się: Zbigniew Ziobro (12,6 proc.), Jarosław Kaczyński (8,5 proc.), Adam Bodnar (2 proc.) i ex aequo Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Izabela Leszczyna (po 1,2 proc.). 1,5 proc. badanych uważa, że na miano największego przegranego zasługuje ktoś inny, a 18,9 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.