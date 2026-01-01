"Po godz. 8 stwierdziliśmy, że na linię kolejową między Waplewem a Nidzicą opadło drzewo, uszkodziło sieć trakcyjną oraz przejeżdżający pociąg. Ruch na linii kolejowej między Działdowem a Olsztynem został wstrzymany" - powiedział Polsat News rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

Nie wiadomo, ile potrwa naprawa

Na miejsce wysłano pociąg sieciowy. Pracownicy po dotarciu na miejsce ocenią szkody na miejscu zdarzenia i określą czas naprawy uszkodzeń. Rzecznik nie potwierdził, czy pasażerowie utknęli w pociągu bez ogrzewania. Na pewno są pod opieką drużyny konduktorskiej.

Komunikacja zastępcza

Wprowadzono zmiany rozkładu pociągów, wiele z nich kierowanych jest trasami zastępczymi. Pociąg "Kormoran", który utknął pod Nidzicą, ma już prawie 3 godziny opóźnienia. PKP poinformowało, że za odwołane pociągi wprowadzona została komunikacja zastępcza.