Do wybuchu, a następnie pożaru doszło ok. godz. 1.30 podczas świętowania Nowego Roku w barze La Constellation. Szwajcarski portal Blick podał, że przyczyną wybuchu mogło być użycie środków pirotechnicznych podczas koncertu.

Wielka akcja ratunkowa po wybuchu

Według szwajcarskiej rozgłośni Rhone FM w momencie eksplozji w barze znajdowało się około 100 osób. W celu przetransportowania rannych zmobilizowano kilka śmigłowców. Jeden ze świadków powiedział Rhone FM, że z miasta Sion wysłano "niesprecyzowaną liczbę" karetek pogotowia.

Szpitale zapełnione poparzonymi

Lekarz z ratunkowych sił powietrznych powiedział telewizji RTS, że szpitale są "zapełnione ofiarami, które doznały poparzeń". Wśród ofiar są obywatele innych krajów, a większość rannych odniosła poważne obrażenia - podały władze.