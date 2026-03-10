We wtorek, 10 marca, media obiegła wiadomość o śmierci legendy TVP. Lucyna Barcz była dziennikarką, która przez ponad pięć dekad była związana ze stacją. O jej śmierci poinformowali współpracownicy.

Zmarła legenda TVP

"Dziś rano zmarła nasza redakcyjna Koleżanka Lucyna Barcz. (...) Miała 94 lata. Dbała o czystość polszczyzny, toczyła boje z tymi, którzy podchodzili nonszalancko do zasad poprawnej pisowni. Była nieugięta. Już na emeryturze po każdej emisji skrupulatnie odnotowywała każdy błąd. Ale dzięki temu materiały reporterskie to były językowe perły" - czytamy na Facebooku stacji TVP3 Warszawa.

Zmarłą pożegnała również dziennikarka Miłka Skalska. "Odeszła Lucyna Barcz, nasza Lucynka, Panna Lucy, Panna Lula… nasza strażniczka polszczyzny, mistrzyni ciętego języka, legenda Telewizji Polskiej, zawsze w pierwszej parze do spotkania, wspólnego działania i zabawy" - napisała.

"Była niezłomna w poprawianiu naszych błędów"

"W redakcji Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego adiustowała teksty, które potem pojawiała się na antenie, czytali je lektorzy, reporterzy, prezenterzy. Bożesz, jak my się baliśmy Lucyny. Niektórym to zostało do dziś. Była dla nas bezwzględna! Nie przepuściła najdrobniejszego błędu: dykcyjnego, artykulacyjnego, deklinacyjnego. Miała wyczulony słuch na piękno ojczystego języka i swoje zadanie traktowała śmiertelnie poważnie. Była niezłomna w poprawianiu naszych błędów" - czytamy w jej wpisie.

"Kochana Lucynko, Twoje długie życie nie było usłane różami, dużo przeszłaś, a mimo to dużo dałaś świtu! Dużo siebie poświęciłaś dla innych i oddałaś serce Twoje wielkiej miłości - Telewizji Polskiej. I już za życia stałaś się jej wielką legendą" - dodała.

Kim była Lucyna Barcz?

Lucyna Barcz zaczęła pracować jako dziennikarka, gdy miała 20 lat. Dołączyła do działu wiejskiego "Sztandaru Młodych". W 1956 roku zaczęła współpracę z TVP. Współtworzyła "Telewizyjny Kurier Warszawski".

Pracowała także w Redakcji Łączności z Widzami. W 2006 roku obchodziła 50-lecie swojej pracy w TVP. Lucyna Barcz została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.