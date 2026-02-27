Nie żyje Wojciech "Sęp" Dudziński
Informacja o śmierci legendarnego muzyka obiegła media w piątek, 27 lutego. Wojciech "Sęp" Dudziński występował z zespołem Ryczące Dwudziestki.
Na scenie artysta występował przez niemal 40 lat. Rok temu opuścił zespół Ryczące Dwudziestki z powodu poważnych problemów zdrowotnych. O jego śmierci poinformowali, w mediach społecznościowych, koledzy z zespołu. "Po ciężkiej chorobie odpłynął…" - napisali.
"Po długiej i ciężkiej chorobie"
Oddzielny wpis, w którym pożegnał Wojciecha "Sępa" Dudzińskiego, zamieścił Arkadiusz Wasik. Wraz z artystą razem występował w zespole. "Śmierć nigdy nie przychodzi oczekiwana. Dziś zabrała mi kolejną bliską osobę. Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł Wojtek "Sęp" Dudziński. "Sępuniu" do zobaczenia" - napisał.
Kim był Wojciech "Sęp" Dudziński?
Wojciech "Sęp" Dudziński w 2009 roku występował jako solista. Wydał album "Chodź ze mną". Nagrał go wspólnie z Jolą Korycką. Tworzył ballady inspirowane muzyką irlandzką i szkocką.
Fani cenili jego charakterystyczny głos a także fakt, że popularyzował szanty w Polsce. Wojciech "Sęp" Dudziński inspirował młodszych kolegów. Pokazywał, że muzyka żeglarska może brzmieć nowatorsko, ale jednocześnie być wierna tradycji.
