Prokuratura Krajowa zdecydowała w piątek po południu, że podejrzany o korupcję prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych oraz ma zakaz przebywania na terenie tamtejszego Urzędu Miasta. Ponadto m.in. został zobowiązany do wpłaty 200 tys. zł poręczenia majątkowego.

Los koalicji rządzącej wisi na włosku? SONDAŻ pokazuje, co ludzie myślą o upadku Polski 2050
Los koalicji rządzącej wisi na włosku? SONDAŻ pokazuje, co ludzie myślą o upadku Polski 2050

Zobacz również

Prezydent Częstochowy nie trafił do aresztu

W czwartek katowicki sąd nie uwzględnił wniosku o aresztowanie samorządowca. Śledczy zastosowali w tej sytuacji wobec niego tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze. Po decyzji prokuratury miasto opublikowało na swoich stronach internetowych informację, że w związku z zastosowanymi wobec M. środkami, obowiązki prezydenta Częstochowy będzie pełnił od poniedziałku Zdzisław Wolski, dotychczas pierwszy zastępca prezydenta miasta. Krzysztof M. w piątek był na urlopie. Częstochowski magistrat przypomniał, że zgodnie z art. 28g. ustawy o samorządzie „" przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji" prezydenta miasta spowodowanej m.in. zawieszeniem w czynnościach służbowych jego obowiązki przejmuje pierwszy zastępca.

Reklama
Trzęsienie ziemi w PiS. Kaczyński traci cierpliwość i chce ukarania tych polityków
Trzęsienie ziemi w PiS. Kaczyński traci cierpliwość i chce ukarania tych polityków

Zobacz również

200 tys. zł poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju

Krzysztof M. - zgodnie z popołudniową informacją PK - został zobowiązany do wpłaty 200 tys. zł poręczenia majątkowego, ma zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, a także trafił pod dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi i świadkami. Ma również zakaz przebywania na terenie Urzędu Miasta Częstochowy i został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych prezydenta. Niezależnie od zastosowanych środków zapobiegawczych PK zapowiedziała, że złoży zażalenie na postanowienie o odmowie aresztowania Krzysztofa M. Rozpozna je Sąd Okręgowy w Katowicach.