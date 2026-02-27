Do wypadku doszło po południu na jednej z centralnych ulic w stolicy Lombardii, Viale Vittorio Veneto. Tramwaj wypadając z torów uderzył w kamienicę. Zginął pieszy, potrącony przez pojazd, a także jeden z pasażerów. Ranni to osoby, które jechały zatłoczonym tramwajem.

Kilka osób odniosło poważne obrażenia

Do akcji ratunkowej przystąpili m.in. strażacy, by wydobyć uwięzionych ludzi. Jak następnie poinformowano, wszystkim udzielono już pomocy medycznej. Wśród rannych dwie osoby są w stanie bardzo ciężkim, a sześć ma poważne obrażenia.

Tramwaj jechał z dużą prędkością

Włoskie stacje telewizyjne pokazały nagranie wykonane przez kierowcę samochodu, na którym widać, jak na zakręcie tramwaj z dużą prędkością uderzył w kamienicę. "Właśnie ta nadmierna prędkość była anomalią" - przyznał burmistrz Sala podczas rozmowy z dziennikarzami na miejscu wypadku. Mediolańska prokuratura wszczęła śledztwo.