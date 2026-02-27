Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w piątek o podpisaniu kolejnego wniosku do Parlament Europejski w sprawie uchylenia immunitetu europosła Grzegorz Braun. Minister Waldemar Żurek poinformował na konferencji prasowej, że chodzi o naruszenie przepisów, jakim jest "publicznie i wbrew faktom" zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim i komunistycznym.

Braun wielokrotnie naruszał prawo

"Wypowiedzi pana Brauna na różnych wystąpieniach, ale także w mediach ocenione zostały przez prokuraturę jako naruszające prawo i zaprzeczające zbrodniom nazistowskim i podpisałem kolejny wniosek do PE o uchylenie w tym zakresie immunitetu eurodeputowanego" - przekazał Żurek. "Chcę tu powiedzieć z całą stanowczością: nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce" - zaznaczył minister Żurek. Zgodnie z obowiązującą ustawą, kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza takim zbrodniom, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Grzegorz Braun atakował lekarkę

Parlament Europejski 13 listopada ubiegłego roku opowiedział się za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstw, w tym naruszenia nietykalności cielesnej lekarki w szpitalu w Oleśnicy. Wniosek o uchylenie immunitetu skierował do izby w czerwcu 2025 r. ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Podstawą wniosku były m.in. zarzuty pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia i pomówienia lekarki Gizeli Jagielskiej w kwietniu 2025 r. w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.