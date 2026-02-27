"Szkło kontaktowe" to program, który ma wielu fanów. Nadawany jest codziennie o godz. 22:00 na antenie TVN24. Prowadzący ten format komentują z odrobiną humoru wydarzenia społeczno-polityczne. Czasem bywają ironiczni a czasem zaskoczeni tym, co słyszą od widzów dzwoniących do studia.

Zaskakujący telefon do "Szkła kontaktowego"

Tak było właśnie tym razem. "Szkło kontaktowe" prowadzili Katarzyna Kwiatkowska i Tomasz Sianecki. Rozmawiali o bieżących wydarzeniach, gdy do studia dodzwonił się pan Wojciech z Wielkiej Brytanii. Gdy zabrał głos, prowadzący, ale zapewne również widzowie, nie spodziewali się, że usłyszą to, co usłyszeli.

Reklama
Widz 'Szkła kontaktowego' o rodzinie Karola Nawrockiego. 'Czy nie czuł potrzeby...'
Widz "Szkła kontaktowego" o rodzinie Karola Nawrockiego. "Czy nie czuł potrzeby..."

Zobacz również

"Podejmując się trudu uratowania ludzkości"

"Moje imię jest tak na dobrą sprawę »Hajpir« (zapis fonetyczny – przyp. red). Przybyłem z Agadorii i następnie chciałbym się przedstawić. Przybyłem na planetę Ziemia z Agadorii jako kolejna osoba, podejmując się trudu uratowania ludzkości, co okazuje się coraz trudniejsze" - mówił pan Wojciech.

Wymowne komentarze internautów

Nagranie tego fragmentu "Szkła kontaktowego" zostało opublikowane na Facebooku. Opatrzono je wymownym komentarzem. "Kosmici jednak istnieją? Wczoraj mieliśmy w programie połączenie międzyplanetarne" - napisano.

Tomasz Sianecki i Katarzyna Kwiatkowska nie kryli zaskoczenia tym telefonem. W sieci pojawiło się wiele komentarzy. Internauci i widzowie "Szkła kontaktowego" nie szczędzili złośliwości. "Brzmiał jak uczestnik mocno zakrapianego przyjęcia", "Z bólem przyznaje, że oglądałam na żywo i do teraz nie mogę sie pozbierać.... Ze śmiechu", "Ten pan z zaświatów był chyba pod wpływem jakichś substancji procentowych, bo mu się język plątał" - pisali internauci.