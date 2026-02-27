Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nazwisko kandydata partii na premiera zostanie ogłoszone w najbliższych tygodniach, prawdopodobnie w marcu. Jedną z rozważanych kandydatur ma być szef KPRP Zbigniew Bogucki. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów znajduje też m.in. Tobiasz Bocheński. Jak do tej pory nie padły żadne zobowiązujące słowa - kandydatura na premiera z PiS to zagadka.

Sikorski zrobił ankietę ws. premiera z PiS

Szef MSZ i wicepremier Radosław Sikorski postanowił "pomóc" w wyborze kandydata na premiera z PiS. Na platformie X zrobił w środę wieczorem ankietę z czterema nazwiskami. Wynik internetowego sondażu najwyraźniej jego samego zaskoczył.

Sikorski gratuluje "zwycięzcy"

W ankiecie Sikorskiego Marek Suski zdobył 40,4 proc. głosów. Na II miejscu znalazł się Antoni Macierewicz (27,6 proc.), a dalej Beata Kempa (20,2 proc.) i Patryk Jaki (11,8 proc.)."Gratuluję, Marek Suski, choć z mojej winy wynik może być niereprezentatywny. Internetowy suweren wytknął mi pominięcie w ankiecie Mariusza Goska" - skomentował wyniki ankiety wicepremier.

Prezes Jarosław Kaczyński już wie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oznajmił, że podjął już w tej sprawie decyzję. Jak przekonuje, "to musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą". "Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu" - mówił Kaczyński w rozmowie z Radiem Maryja.