Sztorm sprzymierzeńcem poszukiwaczy

Choć dla turystów sztorm oznacza raczej powód, by zostać w domu, dla poszukiwaczy bursztynu to najlepszy moment na wyprawę. Silne fale wzruszają dno Bałtyku, uwalniając fragmenty skamieniałej żywicy sprzed milionów lat. Gdy morze się uspokaja, na linii brzegowej tworzą się tzw. bursztynowe pasy – mieszanina patyków, wodorostów i drobnych kawałków drewna. To właśnie tam najłatwiej znaleźć cenne okazy.

Najlepszy sezon na takie znaleziska przypada na jesień, zimę i wczesną wiosnę. W tym czasie sztormy są częstsze, a plaże mniej uczęszczane, co zwiększa szanse na udane zbiory.

Zdjęcia z Krynicy Morskiej podbijają internet

Na facebookowym profilu "Na Mierzeję" pojawiły się fotografie zbiorów pani Katarzyny z grupy Bursztyniarze Wybrzeża. Kobieta spędziła na plaży w Krynicy Morskiej zaledwie półtorej godziny, wracając z imponującą kolekcją. "Półtorej godzinki na plaży w Krynicy Morskiej i takie cudeńka" — napisali autorzy profilu pod zdjęciami.

Fotografie pokazują nie tylko liczbę znalezisk, ale także ich rozmiary — niektóre bryłki są większe niż moneta pięciozłotowa. Zbiory wywołały ogromne zainteresowanie w sieci. Internauci komentują: "Gratuluję", "Piękne cudeńka", "Warto było pospacerować", "Aż trudno uwierzyć".

Gdzie w Polsce najłatwiej znaleźć bursztyn?

Najlepszym miejscem do poszukiwań pozostaje całe polskie wybrzeże Bałtyku, szczególnie odcinki z naturalnymi klifami i ujściami rzek. W takich miejscach nurt wody spowalnia, osadzając piasek i drobne kamienie, wśród których mogą znajdować się bursztyny.

Warto zwrócić uwagę także na:

okolice Mierzei Wiślanej,

plaże Pomorza Zachodniego,

ujścia rzek wpadających do morza,

miejsca po sztormach, gdzie tworzą się pasy z morskich szczątków.

Geolodzy podkreślają, że Bałtyk jest jednym z najbogatszych złóż bursztynu na świecie, a większość surowca pochodzi z terenów dzisiejszej Skandynawii i został przetransportowany przez lodowce podczas epoki lodowcowej.

Jak odróżnić prawdziwy bursztyn od plastiku?

Nie wszystko, co błyszczy na plaży, jest "złotem Bałtyku". Bursztyn bywa mylony z plastikiem lub szkłem, dlatego warto znać proste metody weryfikacji.

Sprawdzone cechy prawdziwego bursztynu:

- unosi się w słonej wodzie (plastik tonie),

- jest ciepły w dotyku, w przeciwieństwie do kamienia,

- ma nieregularny kształt i często matową powierzchnię,

- po potarciu wydziela delikatny zapach żywicy.

Dlaczego bursztyn jest tak cenny?

Bursztyn, nazywany jantarem, to skamieniała żywica drzew iglastych sprzed około 40–50 milionów lat. Od wieków wykorzystywany jest w jubilerstwie, medycynie ludowej i sztuce. Najbardziej cenione są okazy z inkluzjami, czyli zatopionymi w żywicy fragmentami roślin lub owadów.