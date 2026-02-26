Przemysław Markiewicz poinformował, że w piątek, 27 lutego, możemy spodziewać się słonecznej pogody w Polsce. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na krańcach północno-wschodnich do 17 st. C lokalnie w południowo-zachodniej Polsce. Synoptyk zaznaczył, że wzrost temperatury będzie sprzyjał odwilży. W związku z tym Instytut wydał w czwartek ostrzeżenie I stopnia przed roztopami dla woj. pomorskiego z wyłączeniem jego północno-wschodniego fragmentu. Alert będzie obowiązywał od godz. 10 w piątek do godz. 20 w niedzielę, 1 marca.

Pogoda na weekend 28-29 lutego

W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna wyniesie ok. minus 3 st. C na krańcach południowo-wschodnich, od minus 1 st. C do 1 st. C w centrum, aż po 4-5 st. C na zachodzie kraju. Cieplej, ale wietrznie będzie także nad morzem, gdzie termometry wskażą 3-4 st. C. Synoptyk dodał, ze miejscami, szczególnie na północy i południu kraju, mogą tworzyć się mgły. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Sobota będzie słoneczna, jednak - jak zaznaczył synoptyk - pod koniec dnia na krańcach północno-zachodnich spodziewany jest wzrost zachmurzenia, a wieczorem także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na krańcach północno-zachodnich, 8-10 st. C nad morzem, 14-15 st. C w centrum, po 15-17 st. C na południowym zachodzie kraju.

Synoptyk poinformował, że w niedzielę pogoda zacznie się stopniowo pogarszać, co będzie związane z tym, że od północnego zachodu nad Polskę zacznie się nasuwać chłodny front atmosferyczny. Przyniesie on przelotne opady deszczu i wzrost zachmurzenia, które obejmą północną i zachodnią część kraju, podczas gdy na południu będzie się jeszcze utrzymywała ciepła i słoneczna pogoda. Termometry wskażą maksymalnie 5-6 st. C na krańcach północnych, 11-13 st. C w centrum, po 13, 14, a lokalnie nawet 15 st. C na południowym wschodzie.

Ostrzeżenia hydrologiczne i alerty

W mocy wciąż pozostają wydane przez IMGW ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody i II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Alert I stopnia obejmuje rzekę Odrę od ujścia Baryczy do ujścia Bobru. Ostrzeżenia II stopnia obejmują z kolei zlewnie niektórych rzek w woj. pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, mazowieckim oraz lubelskim. Ostrzeżenia II stopnia utrzymają się najpóźniej do soboty do godz. 15, a stopnia I - do soboty do godz. 18.

Na dwóch stacjach hydrologicznych IMGW, w Borkowie i Szreńsku, zanotowano poziom wody powyżej stanu alarmowego. Z kolei na 13 został przekroczony stan ostrzegawczy.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje z kolei wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.