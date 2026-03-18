Olecko. RCB rozesłało alerty
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało rozesłało SMS-y o takiej treści do mieszkańców powiatu oleckiego w województwie warmińsko-mazurskim.
Wykryto groźne bakterie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku powiadomiła, że w wodociągu wykryto bakterie z grupy coli. Problem niezdatnej wody dotyczy ponad 40 miejscowościach.
Odwołano nawet zajęcia w szkołach i przedszkolach do końca tygodnia.
Pomoc dla mieszkańców
Miasto uruchomiło pomoc dla osób, które nie mają możliwości samodzielnego zaopatrzenia się w wodę. Podano numer, gdzie trzeba się zgłosić w takiej sytuacji - 570 330 111.
Jak wyjaśnia Urząd Miejski w Olecku, pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, z niepełnosprawnościami, samotnych i mających trudności w poruszaniu się.
