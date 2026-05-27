Zełenski traci cierpliwość do UE. "Na papierze wszystko układa się pomyślnie"

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:29
Francuski dziennik "Le Figaro" opisuje w środę podziały wewnątrz Unii Europejskiej dotyczące przyszłego członkostwa Ukrainy. Jak podkreśla gazeta, sceptyczne stanowisko wobec szybkiego rozszerzenia Wspólnoty zajmują m.in. Francja i Niemcy, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski „traci cierpliwość u wrót UE” - czytamy w tytule publikacji.

Dlaczego Ukraina ma problem z wejściem do UE?

„Na papierze, wszystko układa się pomyślnie dla Kijowa” - pisze „Le Figaro”, przypominając, że dojście do władzy na Węgrzech nowego premiera Petera Magyara powinno odblokować proces akcesji Ukrainy do UE. Jednakże - dodaje - wycofanie weta Węgier „ujawnia jednocześnie niechęć innych państw członkowskich, które dotąd ukrywały się za blokadą węgierską, w szczególności Francji i Niemiec”.

„Le Figaro” przypomina, że kraje członkowskie odrzuciły proponowaną przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen procedurę „odwróconej” procedury akcesyjnej dla Ukrainy, nie godząc się na przyspieszenie tego procesu. Zdaniem dziennika kanclerz Niemiec Friedrich Merz „zaskoczył wszystkich” swą niedawną propozycją, by Ukraina miała status „członka stowarzyszonego” w UE. Ukraina odrzuciła tę ideę i „nie ma w jej sprawie zgodności wśród krajów członkowskich” UE - relacjonuje „Le Figaro”.

Kijów rośnie w siłę

„Kijów jest świadom stopniowego odwracania się proporcji sił. Ukraina nie jest już tylko stroną proszącą o wsparcie finansowe i wojskowe Europejczyków. Silna swym doświadczeniem na polu walki, stała się tarczą dla kontynentu wobec (prezydenta Rosji Władimira) Putina. Dziś 60 procent wyposażenia, którego używa na froncie, wytwarzane jest na miejscu. Jej know-how w sferze dronów i technologii przeciwdronowych budzi zainteresowanie na całym świecie” - zauważa francuski dziennik.

Cytuje w tym kontekście słowa przedstawiciela Ukrainy przy UE Wsewołoda Czencowa, którego zdaniem sytuacja jest inna niż przed rokiem. „Ukraina jest dziś atutem na rzecz obrony Europy. Jeśli Unia Europejska chce odgrywać rolę na arenie międzynarodowej, integracja Ukrainy uczyni ją silniejszą w obliczu zagrożenia rosyjskiego” - zapewnił dyplomata.

Europa powinna zaoferować coś konkretnego Ukrainie

„Le Figaro” ostrzega też, że „proeuropejski optymizm już zaczyna się kruszyć w Ukrainie”, gdzie spada poparcie dla UE.

„Europejczycy powinni wykazać się kreatywnością, by szybko zaoferować Ukraińcom coś konkretnego, w przeciwnym razie istnieje ryzyko odwrócenia dynamiki. Trzeba udaremnić powtórzenie się scenariusza gruzińskiego” - powiedziała dziennikowi Ołena Prokopenko z think tanku German Marshall Fund w Brukseli. Zdaniem dziennika „27” jest tego świadoma i usiłuje znaleźć jakąś drogę.

Z Paryża Anna Wróbel

Źródło: Le Figaro
