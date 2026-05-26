Czarnek grzmi o "gnębieniu samorządów": To jest władza zbrodnicza

We wtorek z okazji przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie spotkanie "MeetUp Samorządowy", w którym – oprócz Czarnka – uczestniczyło kilkudziesięciu samorządowców PiS, w tym radni i prezydenci miast.

Czarnek: To jest władza zbrodnicza

To, co dzisiaj się dzieje, to gnębienie samorządów. To jest władza zbrodnicza – ocenił były minister edukacji. Wśród przykładów „gnębienia samorządów” wymienił narzucanie powiatom obowiązku prowadzenia szpitali i realizowania świadczeń medycznych bez zapewnienia potrzebnych finansów.

Czarnek: Trzeba zwiększyć rangę samorządów

Czarnek podkreślił, że jeśli otrzyma możliwość udziału w pracach Rady ds. nowej Konstytucji przy prezydencie, to chciałby skupić się nad fragmentami Konstytucji, które dotyczą samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny trzeba zdecydowanie podnieść, trzeba zdecydowanie zwiększyć jego rangę również w Konstytucji. Trzeba go opisać nieco inaczej po to, żeby wskazać na jego kluczową rolę w funkcjonowaniu i rozwoju państwa – apelował kandydat PiS na premiera.

Zaznaczył, że nowa Konstytucja musiałaby zapewnić stabilność finansową samorządów. Nie może być tak, że samorządowcy, radni, burmistrzowie, wójtowie każdego roku nie mają pojęcia do końca, co się będzie działo w drugiej połowie roku, do czego trzeba będzie dorzucić pieniędzy samorządowych, na co państwo nie przeznaczy środków finansowych, czym obarczy samorządy – zauważył.

Czarnek poinformował, że do zespołu zajmującego się tematyką samorządów w kampanii programowej PiS dołączyli obecni na wydarzeniu: prezydent Chełma Jakub Banaszek, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz prezydent Otwocka Jarosław Margielski. To trzech ludzi, którzy zmienili całkowicie oblicze miast, które wyglądają dzisiaj zupełnie inaczej niż przed rządami PiS, miast, które naprawdę są naszą wizytówką, dumą – ocenił.

Były minister podziękował także krakowskim radnym za "pomoc i organizację ponadpartyjnego, ponadpolitycznego referendum i doprowadzenie do odwołania Aleksandra Miszalskiego" z funkcji prezydenta Krakowa.

Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory prezydenta miasta, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni.

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest od 2000 r. i upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 r.