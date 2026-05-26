Dziennik Gazeta Prawana logo

Mocne słowa Meloni o UE. "Poważny lider musi mówić prawdę"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:28
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Giorgia Meloni
Giorgia Meloni/East News
Premierka Włoch Giorgia Meloni nazwała we wtorek Unię Europejską "biurokratycznym gigantem", który – jak stwierdziła – złożył konkurencyjność "na ołtarzu ideologicznego i technokratycznego podejścia". W przemówieniu na zjeździe Federacji Przemysłowców (Confindustria) zarzuciła też UE krótkowzroczność.

W wystąpieniu w Rzymie szefowa włoskiego rządu oświadczyła, że "główną, olbrzymią słabością, która dotyczy nas bezpośrednio, jest obecna konfiguracja Unii Europejskiej, biurokratycznego giganta, który zbyt często poświęcał konkurencyjność i strategiczny wzrost na ołtarzu ideologicznego i technokratycznego podejścia".

Meloni: Gwałtowne przebudzenie spowodowały kryzysy

Europa nie powstrzymywała się w mnożeniu zasad dotyczących każdego aspektu wspólnego życia, ale była krótkowzroczna, gdy chodziło o to, by jej głos był słyszalny na arenie globalnej – powiedziała premierka Meloni, która często kieruje słowa krytyki pod adresem UE i apeluje o zmiany w jej podejściu i gruntowną reformę.

Mówiła też: Zrozumieliśmy, jak samobójcze było uzależnienie od innych w kwestiach materii strategicznych, takich jak energia.

Premierka stwierdziła, że "gwałtowne przebudzenie w realnym świecie" spowodowały kryzysy, jakie wybuchły w ostatnich latach.

Meloni: Domagamy się tego, aby UE robiła mniej, ale lepiej

Dziś, tak jak wczoraj, ci, którzy, tak jak wy i ja, stanowczo domagają się zmiany tempa ze strony UE, nie robią tego, by niszczyć, lecz by budować – dodała Meloni.

Podkreśliła również: Domagamy się tego, aby UE robiła mniej, ale lepiej; aby nadawała sensowne priorytety i działała z większą szybkością przy podejmowaniu decyzji. Od tego zależy, czy jesteś wśród tych, którzy kształtują decyzje, czy wśród tych, którzy je jedynie znoszą.

Jeśli zasadą jest wolność, wszystko to, co nie jest wyraźnie zakazane ze względu na nadrzędny, już chroniony interes, musi być dozwolone, bez więzów i klatek, których jedynym skutkiem jest dławienie inicjatywy gospodarczej – oceniła premierka Włoch.

Meloni: Poważny lider musi mówić prawdę, nawet niepopularną

Zapewniła, że nie zmieniła zdania w sprawie konieczności zwiększenia wydatków na obronność.

Wcale nie zmieniłam podejścia, choć bardzo dobrze wiem, jak niepopularny jest ten temat we Włoszech. Uważam jednak, że poważny lider musi mówić prawdę. A prawda jest taka, że jeśli nie potrafisz się bronić, jeśli prosisz kogoś innego, by zagwarantował ci bezpieczeństwo, zapłacisz za to w kategoriach autonomii i zdolności do obrony własnych interesów narodowych – zaznaczyła.

Meloni: Chcę, aby Włochy były krajem wolnym

Dodała: Chcę, aby Włochy były krajem wolnym, ale z drugiej strony wiem też, że jeśli dziś nie pomożemy rodzinom i przedsiębiorstwom przetrwać skutków kryzysu, który jest poważny, ryzykujemy, że jutro nie będzie już czego bronić w kraju. Dlatego musimy znaleźć równowagę między tymi dwiema potrzebami.

MeloniL Kryzys wokół Iranu wymyka się spod kontroli

Giorgia Meloni wyraziła też opinię, że skutki kryzysu wokół Iranu to "okoliczności, które wymykają się spod kontroli państw członkowskich UE i które w pełni uzasadniają rozszerzenie już przyznanej elastyczności na wydatki związane z bezpieczeństwem i obroną, także na inwestycje konieczne, by stawić czoła kryzysowi energetycznemu".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UEwłochyUnia EuropejskaGiorgia Meloni
Powiązane
Karol Nawrocki i Donald Trump
Niemcy ostro: Dla Trumpa amerykańscy żołnierze są jak cukierki, które rozdaje się grzecznym dzieciom
Karol Nawrocki i Donald Trump
Niemcy ostro: Trump pomaga Polsce, bo lubi Nawrockiego, ale sprzedaje wpadkę jako sukces
Karol Nawrocki, Donald Trump
Niemcy o panice w Warszawie: Trump chciał ukarać nas, uderzył w Polskę
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMocne słowa Meloni o UE. "Poważny lider musi mówić prawdę" »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski wieszczy szokujące zmiany. Mówi o 2027 roku
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj