Dziennik Gazeta Prawana logo

Dzisiaj jest ważne święto w Kościele. Episkopat kieruje do wiernych pilny apel

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:15
[aktualizacja dzisiaj, 14:15]
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
kościół
Dzisiaj jest ważne święto w Kościele. Episkopat kieruje do wiernych pilny apel/Shutterstock
Maj to w polskiej tradycji miesiąc o wyjątkowo maryjnym charakterze. Jednak kalendarz liturgiczny i świecki w 2026 roku ułożyły się w sposób, który nadaje końcówce tego miesiąca niezwykle symboliczny wymiar. Wszystko za sprawą bezpośredniego sąsiedztwa Święta Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła oraz Dnia Matki.

Maryja jako Matka Kościoła. Skąd wywodzi się to święto?

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła jest nierozerwalnie związane z dynamiką okresu wielkanocnego. W kalendarzu liturgicznym przypada ono zawsze w poniedziałek tuż po uroczystości Zesłania Ducha Świętego (tzw. Zielonych Świątkach). W 2026 roku ten dzień wypada 25 maja.

Teologiczne zakorzenienie tego święta opiera się przede wszystkim na dwóch kluczowych wydarzeniach nowotestamentowych:

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przeniesione. Komunikat Kościoła
Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przeniesione. Komunikat Kościoła
  • Trwanie pod krzyżem: Moment, w którym umierający Jezus zawierza swoją Matkę umiłowanemu uczniowi.
  • Oczekiwanie w Wieczerniku: Obecność Maryi wśród apostołów modlących się o dary Ducha Świętego przed wyjściem z ewangelizacyjną misją.

Choć papież Franciszek w 2018 roku uczynił to wspomnienie obowiązkowym dla całego Kościoła rzymskokatolickiego, Polacy obchodzą je znacznie dłużej. W naszym kraju zostało ono wprowadzone już w 1971 roku przez papieża Pawła VI, co było bezpośrednią odpowiedzią na starania polskiego Episkopatu pod przewodnictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Przełom Soboru Watykańskiego II

Wizerunek Maryi w doktrynie katolickiej ewoluował. Przez stulecia skupiano się głównie na dogmatach podkreślających Jej wyjątkowość i wywyższenie ponad ludzkość (jak Niepokalane Poczęcie czy Wniebowzięcie). Kamieniem milowym okazał się jednak Sobór Watykański II, który zmienił optykę i osadził Maryję bliżej wspólnoty wiernych.

Nauka ta została zawarta w konstytucji dogmatycznej Lumen gentium. Sobór Watykański II nie zerwał z tym dziedzictwem, lecz przesunął ciężar opowieści. Zamiast mówić o Maryi głównie przez pryzmat przywilejów, pokazał Ją w żywej relacji z Chrystusem i wspólnotą wierzących.

Dzięki temu Maryja zaczęła być postrzegana nie jako odległa figura, ale jako pierwsza wierząca, towarzyszka drogi i wzór dla całego Kościoła.

Apel Episkopatu i polska tradycja majowa

Święto Matki Kościoła nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy ani tzw. świętem nakazanym (nie ma formalnego obowiązku uczestnictwa we mszy świętej). Mimo to biskupi mocno zachęcają do udziału w liturgii, która tego dnia ma wyjątkową oprawę - kapłani przywdziewają białe szaty, a czytania liturgiczne nawiązują do macierzyństwa w wymiarze ziemskim i duchowym.

W maju 2026 roku Przewodniczący Episkopatu wystosował szczególny apel, zachęcając do kultywowania tradycyjnych nabożeństw majowych (Litanii Loretańskiej) śpiewanych przy kościołach, przydrożnych kapliczkach i krzyżach. To właśnie tam Polacy od pokoleń powierzają Maryi swoje codzienne troski.

25 i 26 maja: Piękna koincydencja dat

Najbardziej uderzającym elementem tegorocznych obchodów jest jednak kalendarzowe sąsiedztwo dwóch świąt. 25 maja celebrujemy macierzyństwo duchowe Maryi, natomiast już 26 maja przypada tradycyjny Dzień Matki. Jednego dnia liturgia mówi o Maryi jako Matce wierzących, następnego rodzinny kalendarz przypomina o kobietach, które dla wielu osób są pierwszym doświadczeniem troski, cierpliwości i bezpieczeństwa.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: świętokościółmaryja
Powiązane
W maju Kościół obchodzi ważne święto. To dzień wolny od pracy
W maju Kościół obchodzi ważne święto. To dzień wolny od pracy
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDzisiaj jest ważne święto w Kościele. Episkopat kieruje do wiernych pilny apel »
Zobacz
|
imię PRL
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Wynik 8/10 to ekspert. Na 6. pytaniu odpada większość
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Aktualny horoskop dzienny na poniedziałek 25 maja 2026. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop dzienny na poniedziałek 25 maja 2026. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Jacek Strojny
Szykuje się następne referendum. "Nadszedł czas na odwołanie najgorszego prezydenta"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj